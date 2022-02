El PP denunciará ante la UE el clientelismo de los fondos

Primera llamada a la puerta de Bruselas por parte del PP para sacar los colores al Gobierno de Sánchez por el reparto de los fondos de reconstrucción. La dirección nacional, en coordinación con un destacado grupo de alcaldes y de presidentes de Diputación, prepara con urgencia una visita a la capital comunitaria para denunciar al Gobierno de coalición y a algunos de los presidentes autonómicos de color socialista por maginar a las Administraciones del PP en la distribución de estas ayudas. Sobre la base de los informes que han realizado con las ayudas ya repartidas, dejarán la acusación de «clientelismo», «discrecionalidad» y «reparto opaco de las ayudas».

En la «cocina» de Génova, y con la ayuda de sus representantes en Bruselas y de contactos de anteriores adminitraciones, el PP está organizando un tour por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones, con encuentros con distintas autoridades. La fecha prevista es miércoles de la semana próxima, y también puede que el jueves. La agenda de algunos de alcaldes y de los que ya han confirmado su viaje a Bruselas está ya bloqueada para los días 9 y 10. Coincide con la recta final de la campaña electoral en Castilla y León.

Al frente de esta iniciativa están los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; de Zaragoza, Jorge Azcón, y de Córdoba, José María Bellido. Pero la comitiva será más grande. Los populares denuncian que los presidentes autonómicos socialistas, de quien depende que fluyan los fondos hacia los ayuntamientos, están vetando los proyectos que dependen de municipios gobernados, sin atender a ningún criterio de proporcionalidad.

Este primer golpe en Bruselas se quiere concretar en la última semana de la campaña de Castilla y León. Y habrá más en el futuro, porque «la campaña contra el reparto de los fondos comunitarios no ha hecho más que empezar». De hecho, en el principal partido de la oposición sostienen que este tema acabará en los tribunales, y «con procesos abiertos por corrupción».

Las comunidades autónomas se enfrentan a un problema de ejecución. Y de ellas depende directamente las decisiones que competen a la entrega de fondos a los ayuntamientos. Los gobiernos autonómicos del PP dicen que sus cifras pruebas que su reparto se ajusta a criterios mucho más objetivos, frente a la posición de Gobiernos como el de Aragón, presidido por el socialista Javier Lambán. La tabla con la comparación de las ayudas ya entregadas la tienen en la dirección nacional del partido lista para ser cursada hasta Bruselas.

Será un movimiento que impacte en los últimos días de la campaña de Castilla y León. Allí, al PP lo que más le preocupa en estos momentos es la movilización. Si hay movilización de sus votantes, conseguirán superar la cifra de los 33 escaños, donde creen que está el punto de inflexión que les haga sumar más procuradores que la izquierda. La mayoría absoluta está en los 41. Éste es, a día de hoy, el gran objetivo del PP en estas elecciones. Si suma más que la izquierda, confía en que en ese caso Vox no se atreva a votar «no» con estos partidos, y que con su abstención, a cambio de pactar políticas, pero no un gobierno, pueda ser investido como presidente de la Junta su candidato, el actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

La polémica por los fondos se ha incendiado justo en esta primera semana de campaña del 13-F. Con cruce de acusaciones y utilización del parapeto de Bruselas para justificar las posiciones de uno y de otro. En su defensa, el Gobierno se ha comprometido a acelerar el reparto y ejecutar hasta 25.000 millones en el primer semestre del año. La cruzada de Pablo Casado contra el reparto de los fondos comunitarios se sostiene en el lema de que el Gobierno de Sánchez está repartiéndolos entre un «grupo de amigos» sin atender al interés general, y «pensando sólo en sus intereses electorales».

Para el líder popular, es «bochornoso» que Pedro Sánchez apele al «patriotismo» del PP «como cortada para seguir repartiendo el dinero de todos los españoles a su antojo». «Patriotismo no es ocultar crisis, no es exigir silencio mientras avanza día tras día una devastación económica y se arruina la oportunidad histórica que eran estos fondos» (...) la culpa de los fondos no es de quien denuncia, si no de quien lo perpetra», ha recalcado Casado, que ve al Gobierno de Sánchez «en barrena».

Mientras, el grupo popular lamenta que el Ejecutivo de Sánchez esté siguiendo con los fondos europeos la misma estrategia que ha aplicado con muchas propuestas legislativas aprobadas mediante decreto-ley. Se trata, según fuentes populares, de aprobarlas primero sin consultar ni negociar con la oposición para después requerir su colaboración durante su tramitación parlamentaria.