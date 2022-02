El PP lleva al TC el «atropello» de la votación de la reforma laboral

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Cuca Gamarra indicó ayer que el Grupo Popular y el diputado Alberto Casero habían presentado sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional tras lo que tildó de «atropello democrático» cometido en la votación de la reforma laboral que se celebró en el Pleno del Congreso.

En declaraciones a Ep, Gamarra subrayó que «se conculcó el derecho» de su diputado, que avisó con «carácter previo» de lo que había pasado con la votación telemática. A su entender, había «capacidad» para que Casero votara de forma presencial.

Gamarra confirmó que el PP había dado ese paso antes de conocer el informe de los letrados del Congreso, que concluyen que el voto de Alberto Casero fue «válido» y no cabía su revocación, aunque él se equivocara, al tiempo que destacan que no se aprecia «error informático» alguno. De este modo, se avala la actuación de la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, que impidió que se pudiera repetir la votación, rechazando reunir a la Mesa del Congreso para valorarlo, cuando desde el PP se le informó de que había ocurrido un equívoco. «No resultaba jurídicamente exigible y tampoco necesario reunir a la Mesa. No existiendo error técnico no resultaba posible que se repitiera la votación», se justifica, calificando de «irrevocable» el voto emitido, ya sea telemática o presencialmente.

Para llegar a esta conclusión, se han basado en otro documento elaborado por la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones que sostiene, tras «un exhaustivo estudio» que «no se observa ningún error informático ni incidencia alguna durante el proceso de votación”. “El voto del Sr. Casero fue válidamente emitido» y no existen ni precedentes ni razones jurídicas o reglamentarias que permitieran al parlamentario popular tener «una segunda oportunidad».

La dirigente del PP criticó que más de una semana después de esa votación de la reforma laboral aún y tras ocho escritos de su Grupo la Mesa del Congreso siga sin reunirse, pero «sí se filtre de manera interesada» por la Cámara ese informe de los letrados. «Aquí todo vale y lo que demuestra es que se está deteriorando la calidad democrática de nuestro país», apuntó. A pesar de todo, aseguró que el Partido Popular va a llegar «hasta el final» y dijo que, deja claro que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha estado «al servicio de los intereses de su partido, y no de los intereses de los españoles». Asimismo, Gamarra no cree el informe de los letrados pueda restar fundamentos jurídicos a su denuncia ante el Constitucional porque «lo que está claro es que se conculcó el derecho de un diputado a ejercer efectivamente el voto que quería emitir» y «se hizo despreciando su advertencia y la del Grupo Popular».