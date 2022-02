Los letrados del Congreso dan por “válido” el voto de Casero en la reforma laboral

Los letrados del Congreso se han pronunciado hoy sobre la polémica por el voto telemático del diputado del PP Alberto Casero que permitió la convalidación de la reforma laboral. Los servicios jurídicos de la Cámara han avalado el voto, considerándolo “válido”, porque no se aprecia “error informático” alguno. De este modo, se avala la actuación de la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, que impidió que se pudiera repetir la votación, rechazando reunir a la Mesa del Congreso para valorarlo, cuando desde el PP se le informó de que había ocurrido un equívoco. “No resultaba jurídicamente exigible y tampoco necesario reunir a la Mesa. No existiendo error técnico no resultaba posible que se repitiera la votación”, se justifica, calificando de “irrevocable” el voto emitido, ya sea telemática o presencialmente.

La tesis que desde el PP se esgrimió en un principio fue que el diputado Casero había tenido problemas para votar y que el sistema no había registrado correctamente el sentido de su voto. Sin embargo, esta tesis es también rechazada, asegurando que “queda descartado que se produjera un error técnico, debiéndose, en cambio. imputar a un error material del diputado que el voto emitido no coincidiera con la que era su voluntad”, aseguran los letrados en su informe, donde rechazan, por ello que el voto telemático se pueda repetir. Añaden, además, que el resultado es “definitivo”.

Para llegar a esta conclusión, se han basado en otro documento elaborado por la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones que sostiene, tras “un exhaustivo estudio” que “no se observa ningún error informático ni incidencia alguna durante el proceso de votación”. “El voto del Sr. Casero fue válidamente emitido” y no existen ni precedentes ni razones jurídicas o reglamentarias que permitieran al parlamentario popular tener “una segunda oportunidad”.

El PP ha dado la batalla política y jurídica por esta cuestión, asegurando que Batet “mintió cuando dijo que la Mesa había decidido -siendo esta una decisión unilateral de la presidenta- permitir la votación presencial del diputado que lo solicitaba-. No había convocado a la Mesa del Congreso cuando el Grupo Popular advirtió de un error en el voto de uno de sus diputados, Alberto Casero. Entonces, subrayan, se vulneraron los derechos del diputado. Además, al no corregirse el fallo, opinan que se cometió un “fraude democrático” y un “pucherazo” en la votación del decreto de reforma laboral, que salió adelante gracias a esa equivocación.