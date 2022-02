El Rey celebrará sus 25 años de colegiado de honor en un acto del Colegio de Abogados de Madrid

El Rey Felipe VI ha confirmado su asistencia al evento de los 425 años del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que coinciden con los 25 años que lleva él siendo colegiado honorífico. Así lo ha confirmado el propio decano, José María Alonso, en un acto este lunes en el que ha presentado una encuesta de satisfacción de los colegiados, ha anunciado la puesta en marcha de un máster propio, ha denunciado la situación del turno de oficio y ha matizado sus palabras ante la Ministra de Igualdad, Irene Montero.

Más de cuatro siglos después de que un grupo de treinta y siete abogados fundaran el Colegio que tiene su sede en la calle Serrano de la capital, Felipe VI presidirá el acto central del aniversario en el que quieren que participen también decanos de los colegios más importantes de América Latina; que se celebre una gran cena de gala; y que los nuevos letrados puedan jurar la Constitución delante del monarca. La fecha, según han avanzado, será entre junio y julio en función de la agenda de la Casa Real.

Coincidiendo con esta fecha conmemorativa, ICAM ha realizado una encuesta con cerca de 6.000 abogados para conocer el grado de satisfacción con la institución y, según las cifras que han ofrecido, se han mostrado satisfecho porque la nota media supone casi un notable. El índice de satisfacción es un 6,77. Otro dato que han destacado es que un 82% recomienda la colegiación allí, si bien han reconocido peores cifras -sin dar detalles- en cuanto a la defensa de la abogacía. Los letrados no se sienten amparados por el Colegio y José María Alonso lo ha achacado a la falta de comunicación porque, muchas veces, no se enteran de los problemas que tienen los profesionales.

Decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso FOTO: ICAM

Máster de 6.000 euros

En la cita de este lunes también se ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo máster de acceso a la abogacía. Un título propio que, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, recibirá a los primeros matriculados a partir de octubre. La dirección de la formación la llevará una socia de Uría Menéndez y será ella la encargada de elegir al 60% de los profesores que, según ha aclarado el decano, se hará de forma discrecional. El otro 40% serán profesores de la Complutense.

En esta línea, han incidido en que el objetivo no es competir con otras ofertas formativas, sino tener una propia. “Tenemos que dar un máster cuya calidad sea máxima a un coste muy razonable”, ha aclarado, añadiendo que el precio rondará los 6.000 euros.

El problema del turno de oficio

Uno de los grandes quebraderos de cabeza para la actual Junta de Gobierno del Colegio lleva tiempo siendo la asignación de abogados de turnos de oficio a empresas o sociedades. Es decir, desde la anterior reforma del Código Penal se incluyó que no solo las personas sin recursos tienen derecho a una atención letrada, sino que también las empresas que sean penalmente responsables y que se declaren insolventes tienen derecho a este servicio. Ocurre que, mientras en comunidades autónomas este servicio se paga igual ya sea defendiendo a una persona que a una empresa, en el territorio en el que tiene competencias el Ministerio de Justicia (todo lo que sucede en la Audiencia Nacional, parte del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional) no se paga. Considera la cartera que dirige Pilar Llop que esta atención letrada no es de su responsabilidad económica.

“Esto es un tema que no puede seguir así ni un minuto más”, ha expresado José María Alonso. Según los datos facilitados hay entre 10 y 15 abogados que están en esta situación. Prestando un servicio a una persona jurídica, sin recibir un salario por ello. En casos como “Gürtel” o “Titella” donde hay numerosas entidades procesadas se ha dado esta circunstancia y el Colegio calcula que se adeuda entre 300.000 y 400.000 euros de trabajos que no han sido pagados.

“Si el Ministerio de Justicia no paga iniciaremos acciones legales”, ha llegado a asegurar el decano, que reclama que se modifique la Ley para incluir esta previsión. En este sentido ha aclarado que ha mantenido conversaciones con el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, con la que fuera presidenta de la misma Sala de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, y con el juez decano de ese órgano Santiago Pedraz. Ha habido “entendimiento”, pero “ellos no pueden hacer nada”, ha aclarado Alonso señalando a Llop como la que tiene la llave para solventar este asunto.

No aclara si se presentará a las elecciones

Esta es la primera legislatura de José María Alonso como decano y las dudas están en si será la última. Algo que no ha querido aclarar al no contestar si se presentará nuevamente a las elecciones que se prevén para después de octubre y en las que, año tras año, surge alguna disputa. Cabe recordar que, incluso en alguna ocasión, ha tenido que personarse la Policía porque el día de las elecciones algunos candidatos excedieron las palabras.

Alonso ha vivido alguna polémica este 2022 relacionada con sus palabras delante de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, ante la que dijo que él no estaba de acuerdo “en que tengamos que tener una Justicia feminista. Ni machista”. Algunas asociaciones de abogados como ALA (asociación libre de abogadas y abogados) criticaron este discurso que calificaron de “rancio” y de evidenciar “su desconocimiento de conceptos básicos”.

En esta ocasión, Alonso aclaró que se refería a que la Justicia debe ser independiente y que no comparte la visión de la ministra sobre la “Justicia patriarcal”. Añadió que desde ese momento no había vuelto a hablar con Montero, pero que ahora la vista está puesta en otra invitación: la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El Colegio de abogados quiere que sea una de las próximas visitas para charlar sobre la reforma laboral y todas las derivadas relacionadas con la Abogacía.