El PSOE tumba la comisión de abusos en el Congreso y Podemos deja en el aire su apoyo al Defensor del Pueblo

El PSOE ha tumbado la propuesta de Unidas Podemos, ERC y Bildu para crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los abusos a menores a la Iglesia. La medida ha contado con el rechazo del PP, Vox, PNV y la abstención del PSOE y del PNV.

Desde el Grupo Socialista se apuesta porque la comisión de investigación la lidere el Defensor del Pueblo y en este sentido esta tarde se votará su propuesta en el Pleno de la Cámara Baja. Una iniciativa que cuenta con el apoyo del PNV. De esta manera, el PSOE frena la comisión que pedían los morados. Desde el grupo mayoritario en la Cámara se quiere evitar “el espectáculo” en la Cámara Baja así como que se convierta en un desfile de víctimas en el Congreso, con el foco mediático y público, en un tema tan sensible.

Ante la decisión los socialistas, en el grupo confederal no desvelan su voto sobre la iniciativa del PSOE y el PNV para promover la comisión en el Defensor del Pueblo, y , de hecho, a estas horas, los morados no descartan votar en contra de la misma, al igual que ERC y Bildu. El PSOE sigue negociando con los grupos para llegar a un acuerdo pero se niegan en rotundo a una comisión paralela. Defienden, que la comisión de expertos liderada por el Defensor del Pueblo, sí contará con la participación de la Iglesia. Y consideran vital su intervención y aportación, que seguramente no se daría si el foro de la comisión fuese el Congreso de los Diputados. El PSOE sí se abre a que algunas víctimas que quieren hacer público su testimonio puedan hacerlo en alguna comisión parlamentaria en la Cámara Baja, como en la Comisión de Justicia, pero no en una comisión de investigación paralela.

