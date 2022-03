El juez de Londres sigue adelante con la demanda de Larsen contra el Rey Juan Carlos I

El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, ha dictaminado que sí es competente para investigar la demanda interpuesta por Corinna Larsen contra el Rey Juan Carlos I. Por lo tanto, el último pleito que le quedaba al que fuera Jefe del Estado Español continúa adelante, según la decisión a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Nicklin concluye: “mi decisión es que ninguno de los motivos por los que se ha reivindicado la inmunidad han sido demostrados. Por lo tanto, la demanda continuará”. Además pide a la demandante que aclare los hechos que le imputa al exjefe del CNI Félix Sanz Roldán.

La que fuera amiga de Don Juan Carlos interpuso en diciembre de 2020 una demanda por un supuesto delito de acoso continuado del padre de Felipe VI y de los servicios de Inteligencia españoles desde 2012. Larsen esgrime que la situación empezó a ser insostenible cuando se negó a devolverle al Rey los 65 millones de euros que éste le había donado. Dinero por el que tanto la Fiscalía Suiza como la española abrieron sendas investigaciones que terminaron archivando por falta de pruebas.

El magistrado londinense tenía que determinar si era competente o no para enjuiciar al monarca después de haber escuchado el pasado mes de diciembre a ambas partes durante dos sesiones el 7 y el 8. En el sí, los abogados de la empresaria alemana, Queen’s Counsel; en el no, el despacho Clifford Chance en defensa del Rey. Dos informes periciales jurídicos españoles trataron de arrojar luz al tribunal británico. Del lado de Larsen, el abogado penalista José Antonio Choclán que indicaba que Juan Carlos I solo tiene un estatus honorario, con agradecimiento por sus años, pero que ya no forma parte de la Familia Real. En el bando del monarca, el informe del catedrático de Derecho Penal Bernardo del Rosal que afirmaba que sigue siendo un representante de la Corona, casi como cualquiera de las hijas de Felipe VI.

El punto de análisis estaba en la Ley de inmunidad de 1978 (State Immunity act, SIA por sus siglas en inglés). Bajo la lectura del artículo 14 parece claro que todos los hechos anteriores a 2014, cuando Don Juan Carlos era todavía jefe de Estado, quedaban excluidos del procedimiento, según las fuentes consultadas por este periódico. Pero en el artículo 20 se alojaban las dudas. En éste se extiende la inmunidad diplomática no solo al Rey, sino a los miembros de su familia que forman parte de su “hogar” (”household”). La cuestión era: ¿Don Juan Carlos seguía siendo Casa Real tras su abdicación?

El magistrado defiende que no.

La demanda de Larsen

En el escrito de la empresaria se exponían situaciones de acoso prolongado de enviados del entonces Rey, incluso agentes del CNI, para asustarla e intimidarla mientras ella vivía en Londres. De ahí que la demanda se interpusiera en ese territorio. Alude a que personas de la inteligencia española, supuestamente, irrumpieron en su apartamento y dejaron un libro sobre la muerte de la princesa Diana. Una especie de señal premonitoria de lo que podía pasarle, que fue seguida de una llamada telefónica de un español que le dijo «hay muchos túneles entre Niza y Mónaco».

Larsen buscaba con esto una indemnización -de la que no se ha especificado cuantía- de “daños personales” por el «gran dolor mental, alarma, ansiedad, angustia, pérdida de bienestar, humillación y estigma moral» que supuestamente sufrió.

Por su parte, él a través de sus defensas niega “con rotundidad” cualquiera de estas afirmaciones y fue más allá exponiendo que de ser así no puede ejercer una defensa “adecuada” porque requeriría citar a funcionarios de áreas sensibles de España que, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, no es posible.