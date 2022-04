Feijóo: “No creo en adanes, ni caudillos ni salvadores. Creo en la fuerza común y la unidad”

El futuro presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó ante los compromisarios su candidatura en la que presentó su hoja de ruta bajo la promesa de “estudiar, ser cada día mejor y fallar menos”. Avanzó su intención de “contar con mucha gente” en su desembarco en Madrid porque no cree “en adanes, ni caudillos, ni salvadores”, y confía “en la unidad de partido”. “Nadie en esta vida es capaz de avanzar solo. Yo tampoco. No sería nadie sin mi equipo y por eso voy a seguir formando equipos. No creo en adanes, ni en caudillos, ni en salvadores. Creo en la fuerza común y en la unidad del partido”, afirmó Feijóo en el XX Congreso Nacional del PP.

Feijóo ha dejado claro cual será su objetivo tras asumir su cargo en el PP. Llegar a La Moncloa. Lo ha prometido así a su partido. “¿Para qué he venido? Yo he venido aquí para ganar y para gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a trabajar todos los días y vamos a ser capaces de hacerlo si nos comprometemos a hacerlo y os puedo asegurar que mi compromiso no tiene fecha de caducidad”. “A eso he venido y no a otra cosa”.

El todavía presidente de la Xunta de Galicia dijo que “divididos y endiosados ya están otros partidos” y así “no se consigue nada”. “Sé por experiencia que sumando juntos podemos conseguir lo que nos propongamos. Soy fruto del trabajo en equipo y os propongo contar con mucha gente”, continuó Feijóo antes de presentar el nombre de los 35 nombres que formarán el nuevo Comité Ejecutivo Nacional y los 30 nombres de quienes serán vocales en la Junta Directiva Nacional. “Me siento más seguro gobernando que en la oposición” porque de esos solo ha estado en la oposición tres años y medio. “Me tenéis que ayudar a hacer oposición, trabajando con la misma generosidad de siempre y sí me ayudáis, habrá gobierno”, dijo.

El candidato a liderar el PP agradeció a Pablo Casado, su trabajo al frente de la formación, y pidió “reconocer su esfuerzo” por “sujetar la bandera del PP” en momentos de “enorme dificultad”. Por ello, le trasladó su “respeto” y su “enorme esfuerzo de generosidad” hasta esta tarde, cuando anunció que dejará su escaño en el Congreso, así como todas sus responsabilidades en el PP. “Pablo ha hecho el Camino de Santiago muchas veces. Todos los peregrinos saben que hay muchas etapas y hay tramos muy duros, durísimos. A mí hoy me gustaría reconocer el esfuerzo que ha hecho por sujetar la bandera del PP en los tramos del camino que realmente no fueron tramos llanos, sino de cuesta arriba, de enorme dificultad, de enorme incertidumbre”, prosiguió.

Asimismo, aplaudió la despedida de Casado y admitió que, cuando abandone la Presidencia del PP, espera hacerlo con la misma “gallardía”. “Yo también subiré mis escaleras para presentar mi renuncia al PP. Espero hacerlo con la gallardía con la que lo han hecho Aznar, Rajoy y Casado”, reconoció Feijóo.