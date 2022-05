Podemos acusa a IU de no querer cumplir con el acuerdo en Andalucía

En la nueva coalición de izquierdas en Andalucía estará Podemos si o sí, cumpliendo estrictamente con el acuerdo político logrado entre ambos el pasado viernes, junto a Izquierda Unida. Eso lo tienen claro en Podemos. Pero no en Izquierda Unida, que, se niega a cumplir con el pacto al que llegaron junto a Más País Andalucía, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, según la versión de os morados.

Así lo denuncian fuentes de Podemos tras una reunión entre ambas delegaciones esta misma tarde, después de que la Junta Electoral Central haya rechazado el recurso de subsanación presentado por IU para tratar de solventar el “error material” de la formación al no haber presentado en el documento de registro de coaliciones a Podemos. Según estas fuentes, IU no quiere cumplir el pacto: “El acuerdo político está aprobado por todos los actores desde el viernes. No está en duda y debe cumplirse íntegramente, existen todas las herramientas legales y administrativas necesarias para ello. Fue la renuncia que Podemos asumió para hacer candidata a Inma Nieto de IU cuando Yolanda Díaz se lo pidió “, aseguran fuentes de la formación que explican que el equipo de la vicepresidenta segunda les aseguró que si renunciaban a su candidato, “el acuerdo estaba hecho”.

En el partido morado, que defienden que el único escenario posible es el de cumplir con el acuerdo alcanzado el viernes, explica que había comunicado a Izquierda Unida su intención de registrar las listas antes del día 11 de mayo, el primer día de plazo para registrar las listas de cara a las elecciones autonómicas en Andalucía pero que en esa reunión IU les ha anunciado que no cumplirá con el acuerdo. Podemos traslada que existe “voluntad y herramientas” para “cumplirlo de principio a fin”.

El acuerdo político aseguraba a la formación morada, que renunció a su candidato por ese acuerdo, los cabezas de lista de Cádiz, Córdoba, Huelva y Granada además de la coportavocía del grupo parlamentario y el 60% de los recursos.

La versión es distinta dentro de la coalición Por Andalucía, que lidera Izquierda Unida, desde donde desmienten el punto de que quieran romper el acuerdo por razones derivadas del reparto de los puestos que ya estaba pactado, sino que quieren modificar aspectos relativos a las fórmulas de financiación, una vez que la Junta Electoral Central ha ratificado que Podemos se encuentra fuera de la coalición. “Hemos trasladado la necesidad de modificar aspectos relativos a las fórmulas de financiación ya que, al quedar Podemos fuera de la coalición por llevar al límite los tiempos del registro, el método de financiación, tal y como estaba establecido, no cumpliría con la normativa del Tribunal de Cuentas”, según las citadas fuentes.

Por Andalucía, reivindica a la vez el proyecto “netamente andaluz” y denuncia incluso “interferencias de las direcciones federales de los partidos”, en relación a la dirección nacional de Podemos. Es por eso que llaman a la “responsabilidad de todas las partes implicadas” y confiesan “preocupación” sobre que la “disputa técnica continúe”. La formación, como ya hiciera la propia vicepresidenta Yolanda Díaz, pide “cuidar el espacio” y hacer una política “que nos acerca y no nos aleje de la ciudadanía andaluza”.