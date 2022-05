Nueva encrucijada Podemos-IU: las listas en seis días

A la negociación de infarto para registrar la coalición en Andalucía –en la que se quedó fuera Podemos– le sigue una nueva encrucijada. La negociación de las listas electorales que debe estar lista para el próximo 16 de mayo, fecha límite con la que ambas formaciones juegan para volverse a entender. Seis días inciertos y que pivotarán sobre las negociaciones entre Podemos e IU sobre el mismo acuerdo político que ya había recibido el visto bueno de sus responsables políticos el pasado viernes. Los morados acusan a IU de no querer cumplir el acuerdo que incluía para Podemos los cabezas de lista de Cádiz, Córdoba, Huelva y Granada además de la coportavocía del grupo parlamentario y el 60% de los recursos económicos.

IU, por su parte, rehúsa cumplir estos términos al entender que el acuerdo negociado el viernes ya no es legal puesto que en el registro Podemos no estaba inscrito, al no llegar a tiempo, después de un «error material» de Izquierda Unida. IU quiere reformular este pacto, sobre todo la parte económica, al entender que Podemos no debe tener una cuota tan elevada de recursos financieros por no estar legalmente acreditada su formación en la coalición Por Andalucía.

Alguna de las dos partes deberá ceder en este sentido e IU cuenta con el apoyo de la coalición, esto es, Más País, Equo e Iniciativa. Acusan, además, a los morados de «interferencias» desde la dirección nacional y les instan a rebajar el ruido, mientras que en Podemos ven «blindado» el acuerdo andaluz que se dieron sus máximos responsables la pasada semana y apremian a la otra pata de la coalición andaluza a negociar rápido las listas con el objetivo de no quedarse todavía más fuera. Si no hay acuerdo, Podemos debería presentarse por separado o como independientes, algo que, a día de hoy, descartan al entender que no son fuerza mayoritaria en Andalucía. Hoy escenificarán un principio de fuerza, al presentar la coalición “Por Andalucía”, pero los flecos todavía están por cerrar.