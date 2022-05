Una anomalía inédita

¿Cuánto tiempo lleva en funciones el Consejo General del Poder Judicial?

El órgano de gobierno de los jueces agotó su mandato en diciembre de 2018, por lo que está a punto de cumplir tres años y medio en funciones, una situación inédita en el CGPJ provocada por la falta de acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular.

¿Por qué el bloqueo del CGPJ condiciona la renovación del Tribunal Constitucional?

Porque el próximo 12 de junio expira el mandato de cuatro magistrados del TC –entre ellos el de su presidente, Pedro González-Trevijano–, un tercio de la institución que corresponde renovar al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial, a razón de dos magistrados cada uno. Pero el CGPJ no puede hacer nombramientos, por lo que esa renovación del TC está en el aire.

¿Por qué el Consejo del Poder Judicial no puede llevar a cabo nombramientos?

PSOE y Podemos reformaron en marzo del pasado año la Ley Orgánica del Poder Judicial, para forzar al PP a negociar del órgano de gobierno de los jueces, y establecieron que el CGPJ no puede hacer nombramientos mientras esté en funciones. Una limitación de sus atribuciones constitucionales que ha provocado una delicada situación en el Tribunal Supremo, que de seguir así las cosas terminará este año con 17 vacantes sin cubrir, el 20 por ciento de su plantilla de 79 magistrados.

¿Cuál es la trascendencia de la próxima renovación del Tribunal Constitucional?

Al designar el Gobierno a dos magistrados y el CGPJ a otros tantos (uno el PSOE y otro el PP como principales partidos), la renovación supone el cambio de mayorías en el Constitucional, que tras la salida de tres magistrados conservadores se plasmará en una mayoría progresista que será la encargada de abordar, por ejemplo, leyes clave para el Gobierno como, entre otras, la Ley Celaá, la de la eutanasia y la del aborto (aunque la intención del actual presidente del TC es llevar el asunto al Pleno antes de agotar su mandato).

¿Cómo puede el TC desatascar su renovación si el órgano de gobierno de los jueces sigue en funciones?

PP y Vox recurrieron la reforma que impide al Consejo hacer nombramientos con el mandato caducado. El TC aún no ha llevado a Pleno la deliberación de esos recursos de inconstitucionalidad que, de prosperar, dejarían vía libre al CGPJ para recuperar la capacidad de hacer nombramientos y, por tanto, permitirían afrontar la entrada de cuatro nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional. No obstante, fuentes de la institución apuntan a que esos recursos no se debatirán previsiblemente antes del próximo otoño. Habrá que ver si para entonces el Consejo del Poder Judicial sigue bloqueado.

¿Puede el Gobierno renovar a los dos magistrados que le corresponde designar sin que el CGPJ elija a los otros dos?

El Gobierno podría dar un paso atrás e introducir una reforma que matizase que la imposibilidad de realizar nombramientos en funciones no afecta a la renovación del TC. E incluso optar por designar a dos magistrados aunque el CGPJ continúe maniatado. Pero en ese caso podría toparse con la negativa del Pleno del TC a avalar la iniciativa, dado que la Carta Magna estipula que el Constitucional se renueva por tercios.

¿Qué consecuencias tendría en la composición del TC la propuesta del PP?

Si PSOE y PP se repartiesen los dos magistrados que corresponde designar al Gobierno, el Pleno del TC pasaría a estar integrado por seis magistrados conservadores y otros tantos progresistas. Pero con una peculiaridad: dado que el magistrado conservador Alfredo Montoya continúa de baja médica desde agosto del pasado año (y no se prevé una próxima reincorporación), en la práctica habría ya mayoría progresista de 6-5.