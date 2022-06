El PP no ha vuelto a tener comunicación con Montero desde que le propusieron su Plan Económico

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con su equipo económico del partido quienes han constatados que, en los últimos cuarenta días, “no ha habido ni un solo dato económico positivo”. Por ello, consideran el Plan Económico que presentaron al Gobierno de Pedro Sánchez como “urgentísimo” y agradecen a los socialistas que, tanto en público como en privado que han reconocido las medidas presentadas por el PP. El vicesecretario del PP, Juan Bravo ha insistido en las propuestas que presentaron a Sánchez “sin logos y a un clik” y que además ha contado con el respaldo de organismos externos como el BCE, la IDEF... “Nosotros no vamos con ningula línea roja, pero creemos que las cuatro medidas son necesarias”.

El PP ha vuelto a pedir que aplique el “Plan País” con la reducción de gasto supérfluo, bajada de impuestos, plan Generation e instan al Ejecutivo a que abra el documento y así mejore la situación de los ciudadanos. “Es el momento de asumir ese tipo de medidas”, apuntó Bravo, porque “uno está en el gobierno para desgastarse y no desgastar a los ciudadanos”.

En cuanto a las medidas presentadas para paliar las consecuencias de la crisis provocada por la guerra de Ucrania destacan que el PP parte de la posición que planteó Feijóo: “Lo mejor que sea para los ciudadanos”. Además, recordó que el Gobierno se comprometió a abrirlo como proyecto ley, algo que no ha ocurrido, y alguna de las medidas no están funcionando y consideran que la vía debería ser sentarse a trabajar sobre unas medidas que cada vez tienen más respaldo. “Tendrá que decidir el Gobierno si sigue en el no es no” o se plantea adoptar alguna de esas medidas.

Asimismo, destacó que desde el día que remitieron su Plan “no hemos vuelto a tener comunicación con el Ministerio de Hacienda”. El PP ha vuelto a tender la mano al Ejecutivo para acordar lo que sea bueno para los españoles y, si no es así, “ellos tendrán que explicar por qué no lo quieren”.