El PP ofrece un “Pacto de Toledo” sobre seguridad al Gobierno y resto de partidos

El consejo de dirección del PP ha mantenido esta mañana una reunión donde han analizado la perspectiva sobre los comicios andaluces y las claves de un pacto de Estado que ofrecerán al Gobierno y resto de partidos y que le gustaría se aprobara antes de que se lleve a cabo la Cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid el próximo 29 y 30 de junio.

“Hemos podido comprobar cómo la política exterior ha empatado con la económica”. El vicesecretario de institucional del PP, Esteban González Pons destacó que el Gobierno de Pedro Sánchez vive cada día “una lucha en el barro contra las matemáticas y ahora contra la lógica internacional”. “Sánchez trabaja contra el prestigio internacional de España. Ha conseguido el milagro de poner de acuerdo a Argelia y Marruecos en que España tiene un Gobierno débil”. “Estamos a merced de Marruecos y Argelia”, algo que, indicó, nunca había ocurrido antes.

Pons no da por buena la justificación de que en todo lo ocurrido con Argelia está detrás el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por lo que los populares lanzan una oferta de pacto, una especie de “pacto de Toledo”, a modo de símil, sobre la Seguridad y la Defensa de nuestro país. Tanto el gobierno como el resto de fuerzas políticas, recibirán el documento donde le proponen que la política de Defensa no sea nunca una política partidista, ni esté al albur de quien gobierna ni dependa de los socios que un partido u otro pueda tener en España. Con ello los populares quieren que “enviemos un mensaje al mundo de que España es un socio fiable y que todo lo que haremos en un futuro ofrece esa fiabilidad”. También incluirán al resto de fuerzas políticas para, si es posible, lo suscriban entre todos.

De cara a la próxima cumbre de la OTAN pedirán al Gobierno que pida una garantía de protección de todo el territorio nacional, en particular de los territorios no peninsulares. “Queremos una declaración en la que se reconozca que la OTAN reconozca la integridad territorial de todos los estados y con ello la defensa de la frontera sur de la UE”, en referencia a Ceuta y Melilla.

También el PP apuesta por que se examine la colaboración en Asia Pacífico y se explore nuevas vías de colaboración con los países de américa latina y del norte de África. “Creemos que España debe instar a la OTAN en una colaboración con los países del norte de África”. El PP apuesta por una OTAN más grande con el fin de que se recuerde que no es un pacto militar, sino también político. El documento se lo harán llegar al Gobierno y resto de partidos, antes de dar a conocer todo su contenido a los medios. El documento está abierto a ser enmendado, corregido y a recibir incorporaciones sobre el mismo y entablarán un diálogo sobre el mismo. “No prejuzgamos nada y, si hay alguna medida en el ámbito financiero que es urgente llevar a cabo, se lo dejamos al Gobierno” e incluso llevarlo al Congreso.

En cuanto a la crisis con Argelia, el Gobierno aún no se ha comunicado con el PP para explicarle nada sobre ello. “El Gobierno nos insulta. Antes esperábamos que nos llamasen, ahora no lo esperamos. Les estorbamos, piensan que es más cómodo gobernar sin oposición”. Pons recuerda que Sánchez tenga cuidado porque “los gobiernos polacos y húngaro empezaron así”.

Condiciones para renovar el CGPJ

En cuanto a la renovación del CGPJ, el PP remitirá al Gobierno un pacto de reforma, regeneración de la justicia y renovación del mismo el próximo mes. “Creemos que el mandato constitucional hay que cumplirlo, que los órganos constitucionales deben renovarse. Pero, apuntó Pons, la situación es de tal gravedad, que ya no basta con una simple renovación”, apuntó González Pons. “No basta con cambiar cromos, hay que dar un paso más”. Por ello piden que sea una negociación con publicidad y conlleve una regeneración de la política de justicia. Asimismo, indicó que “son reformas que el PSOE puede aceptar”, puntualizando la frase, los socialistas, no así el Gobierno porque no viene a ser lo mismo. “Hay una cosa que no pueden hacer ni los legisladores ni las asociaciones judiciales: incumplir la ley” por lo tanto, “ninguno de ellos puede pedirnos no cumplir la ley”. La propuesta está enmarcarda entre la que les han trasladado los magistados y las asociaciones de jueces.

Además, avisó que, si el Gobierno nombra a dos magistrados, “haya él con las consecuencias políticas, jurídicas y económicas que se puedan derivar” porque, subrayan, “hay un PP que le está abocando a una propuesta de regeneración, que no vamos a tapar nada y trataremos de desenredar el error cometido por parte de los dos grandes partidos” en los últimos tiempos. “Vamos a hacerlo bien”. Recuerda y aconseja Pons a Sánchez que es mejor que el PSOE revoque su ley y devuelva sus competencias al CGPJ las competencias que le quitó y así podrán elegir a la vez como manda la Constitución”. “Después del Gobierno de Sánchez va a haber que pensar en nuevos pactos de la Moncloa”, apuntó el vicesecretario institucional del PP.

Pons dice al Gobierno que se puede meter “en un proceso de escucha” y hablar con la parte del PSOE y tamibén con la morada, y que luego lo valide todo el Ejecutivo. Pero, “que me lo digan”.

Elecciones andaluzas

Los populares también valoraron la campaña de las elecciones andaluzas algo de lo que el partido se siente “satisfecho” con el trabajo hecho y seguros de que el trabajo que queda por delante la última semana “seguirá en la misma tónica”. Pons subrayó que “estamos consiguiendo que cale el mensaje de que en Andalucía se necesita estabilidad”. Y, subrayó que, mientras que en 2019 el PP se enfrentaba al PSOE, en estas elecciones el PP “se enfrenta a la abstención” y “no damos ningún voto por ganado ni tampoco por perdido”. González Pons indicó que ahora que está claro quién va a gobernar “lo que se decide es cómo va a gobernar” Juanma Moreno recordando que a los andaluces lo que se les pregunta el próximo 19-J es cómo quiere que Moreno gobierne. “No debería depender de nadie”, apostando así porque lo haga en solitario pero, recordó que son los electores quien deciden esa ecuación.