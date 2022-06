La OTAN dice que la protección de Ceuta y Melilla es una “decisión política”

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que en caso de que las ciudades de autónomas de Ceuta y Melilla sean atacadas, lo que obligue al gobierno español a invocar el artículo 5 del Tratado de Washington, la Alianza estaría lista “para proteger a todos los aliados” aunque ha remarcado que siempre invocar el citado artículo es una decisión política.

La respuesta de Stoltenberg llega después de que ayer el nuevo concepto estratégico incluyese el término “integridad territorial de todos los aliados”, que, para el Ejecutivo dejaba claro que se trata del territorio definido en las constituciones de cada Estado miembro, por lo tanto, incluiría Ceuta y Melilla. Sin embargo, esta mañana Stoltenberg mantiene que Ceuta y Melilla no están protegidas automáticamente.

Durante estos dos días, tanto el secretario general como el presidente de EE UU, Joe Biden, han subrayado que la Alianza defenderá cada centimetro de su territorio, sin embargo, cuando España se unió a la Alianza Atlántica no solicitó la inclusión de las ciudades. Y ahora, en medio de tanta inestabilidad, hay quienes creen que se abre una puerta para subsanar el «olvido» y garantizar, ya sí sobre el papel, que ambos enclaves del norte de África serían defendidos.

Y es que legalmente, a las dos ciudades no les llega a cubrir del todo el paraguas de la OTAN. Atendiendo a la delimitación del territorio según el Tratado original, la Alianza se movilizaría si se ataca «cualquiera de las Partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia (fuera desde su independencia de Francia en 1962), contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las Partes en la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer», dice el artículo 6. Y Ceuta y Melilla, aunque están por encima del Trópico de Cáncer, no son «islas», por lo que Canarias sí entra y no ellas. Y esa protección quedaría supeditada a la voluntad y disposición de los aliados si España apela al artículo 4: «Las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada».

Agradecimiento a España

Por otro lado, el secretario general de la OTAN ha destacado la “impecable” organización de la Cumbre y ha indicado que España es “un aliado muy valioso” dentro del bloque euroatlántico, que ha incluido por primera vez el flanco sur entre los frentes a tener en cuenta de cara a potenciales desafíos.