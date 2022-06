Biden anuncia un refuerzo militar en Europa: “Defenderemos cada centímetro de los aliados”

Estados Unidos anunció este miércoles que reforzará su presencia militar en varios países europeos - Polonia, Rumanía, España (con los dos destructores), Reino Unido, así como Alemania e Italia- además de la región báltica.

En un comunicado, la Casa Blanca confirmó cuál será el aumento. Estados Unidos reforzará los despliegues rotatorios, con blindados, aviación, defensa aérea y fuerzas de operaciones especiales, “para aumentar la seguridad en el Báltico”.

Es uno de los asuntos que sobrevuela sobre la Cumbre de la OTAN. Si la Alianza hará o no referencia a Ceuta y Melilla y la incluirá en alguno de los puntos de la declaración final. Mientras tanto, a su llegada al Ifema, donde se está desarrollando la histórica reunión de los países de la OTAN, el presidente de EE UU, Joe Biden, en una conversación con Jens Stoltenberg ha asegurado que “nos aseguraremos de que la OTAN esté libre lista para enfrentar las amenazas desde todas las direcciones, tierra mar y aire”.

A renglón seguido, ha indicado que la Alianza “es ahora más necesaria que nunca” y estará lista para hacer frente a las amenazas que puedan surgir. Con la incorporación de Suecia y Finlandia, el bloque será “más fuerte y más seguro”, según Biden, que ha aplaudido la unidad de lo países aliados antes de una cumbre en la que los 30 Estados miembro pactarán un nuevo marco estratégico y una reforma de la seguridad colectiva.

Biden ha prometido que Estados Unidos seguirá “ajustando” su implicación militar en Europa en función de las necesidades, dentro de lo cual ha incluido la ampliación de cuatro a seis los destructores norteamericanos desplegados en la base naval de Rota.

Por su parte, Stoltenberg ha afirmado que la cumbre que arranca en Madrid es “histórica” y “transformadora”, entre otras razones porque supondrá la apertura formal a la adhesión de Finlandia y Suecia como nuevos Estados miembro.

En este sentido, ha señalado que este tipo de avances demuestran que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha logrado “cerrar las puertas” de la OTAN a nuevos ingresos. Quería “menos OTAN”, pero se ha encontrado con “más OTAN”, ha apostillado.

La pregunta de si la OTAN protegería Ceuta y Melilla ante un ataque lleva mucho tiempo sobre la mesa, pero hasta hace poco no había sido muy atendida. Sin embargo, ya sea por el rearme de Marruecos o la avalancha de migrantes de 2021, han vuelto a surgir voces que reclaman que se oficialice esa protección en el Tratado de Washington. Porque cuando España se unió a la Alianza Atlántica no solicitó la inclusión de las ciudades. Y ahora, ante la Cumbre de Madrid de junio, hay quienes creen que se abre una puerta para subsanar el «olvido» y garantizar, ya sí sobre el papel, que ambos enclaves del norte de África serían defendidos.

Y es que legalmente, a las dos ciudades no les llega a cubrir del todo el paraguas de la OTAN. Atendiendo a la delimitación del territorio según el Tratado original, la Alianza se movilizaría si se ataca «cualquiera de las Partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia (fuera desde su independencia de Francia en 1962), contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las Partes en la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer», dice el artículo 6. Y Ceuta y Melilla, aunque están por encima del Trópico de Cáncer, no son «islas», por lo que Canarias sí entra y no ellas. Y esa protección quedaría supeditada a la voluntad y disposición de los aliados si España apela al artículo 4: «Las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada».

El presidente de EE UU contará con una amplia agenda paralela en la Cumbre que incluye una reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y con sus socios surcoreano y japonés. Aparte de participar en las sesiones de la cumbre, el mandatario estadounidense tiene previsto en su agenda oficial mantener una reunión trilateral a las 14.25 hora local (12.25 hora GMT) con el presidente surcoreano, Yoon Suk-Yeol, y con el primer ministro japonés, Fumio Kishida.