España no enviará carros Leopard a Ucrania porque están “en una situación lamentable”, según Robles

España no enviará al final carros de combate Leopard 2A4 a Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este martes de que el departamento que dirige ha descartado la entrega a las autoridades de Kiev de parte de los carros almacenados en la base de Casetas, cercana a Zaragoza, después de verificar el “lamentable” estado en el que están estos vehículos.

La titular de Defensa afirmó que estos carros llevan bastantes años en desuso y están muy deteriorados, durante una visita a la Unidad Médica de Aeroevacuación (Umaer) en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid)

Robles explicó que “estamos hoy viendo todas las posibilidades, pero ya le puedo decir que los Leopard que no se usan en Zaragoza desde hace muchos años no es posible (enviarlos a Ucrania) porque están en una situación absolutamente lamentable”, recoge Servimedia. E insistió: “Ha habido los exámenes correspondientes y están en unas condiciones que no se pueden utilizar. No los podemos dar porque serían un riesgo para las personas”.

Como publicó Infodefensa.com, Defensa se abrió hace unas semanas a estudiar el envío de un lote de una decena de Leopard de los que se encuentran en desuso en las instalaciones zaragozanas, tras solicitar Ucrania en repetidas ocasiones una mayor implicación de España en la entrega de material ofensivo. Incluso una comisión formada por militares españoles, asesores ucranianos y representantes de empresas que podrían participar en el puesta punto llegó a visitar los carros.

Reunión con el embajador ucraniano

La ministra mantendrá mañana miércoles un encuentro en la sede de la Embajada de Ucrania en Madrid con su embajador, Serhii Pohoreltsev. Uno de los temas que estará sin duda sobre la mesa será precisamente el envío de armamento español a Ucrania para hacer frente al Ejército ruso. España es uno de los países de la OTAN que menos material ha facilitado hasta la fecha.

Tras descartarse la entrega de Leopard, hay otras opciones que continúan abiertas entre las que se encuentra facilitar al Ejército ucraniano vehículos blindados de transporte de personal M113 del Ejército de Tierra.