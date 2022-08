Policías nacionales denuncian que las comparsas de Bilbao manipulan a las extranjeras víctimas de violencia

Policías nacionales destinados en Vizcaya denuncian que la Federación de Comparsas de Bilbao, que celebra en estos días sus fiestas, ha difundido un cartel en el queaconseja a las mujeres extranjeras indocumentadas que sean objeto de una agresión sexual, para que no acudan a presentar denuncia a dependencias de este Cuerpo. La razón es que serían expulsadas inmediatamente del territorio nacional, lo que no ocurriría si acuden a la Policía Local o la Ertzaintza.

Según señala la Confederación Española de Policía (CEP) “el cartel no sólo contiene información no veraz y falsa -al insinuar que una denuncia en Policía Nacional sí implicará la incoación de un expediente de expulsión- sino que incurre en una grave acusación por cuanto establece diferencias en el tratamiento a las víctimas de violencia de género basándose en una manipulación burda”. “Los Cuerpos de seguridad no realizan una aplicación más rigurosa o laxa en función de sus preferencias, sino que tienen la obligación ineludible de proceder exactamente igual, al margen de la Administración de la que dependan. Así, la denuncia de una agresión de violencia de género en Policía Nacional tiene el mismo tratamiento jurídico que el que se aplica en la Ertzaintza y la Policía Municipal de Bilbao y no implica la expulsión de nuestro país de la denunciante. Afirmar lo contrario no sólo supone un ejercicio intolerable de manipulación, sino que, en el mejor de los casos, constituye una deplorable politización de un asunto muy serio y grave como para mentir y engañar a las víctimas. Ellas se merecen que no se les intente manipular en un elemento tan crítico como dónde y cómo denunciar la violencia que hayan podido sufrir”, subraya.

“Entendemos que la Federación de Comparsas de Bilbao es un ente con una realidad jurídica propia. Pero estamos seguros de que percibe subvenciones públicas y que como Administración que coopera en la protección de la seguridad ciudadana en Bilbao, su Ayuntamiento no puede estar de acuerdo con una publicidad supuestamente informativa en la que se miente de forma evidente. Por ello, le instamos a que ese Ayuntamiento adopte las medidas necesarias para que las Comparsas de la ciudad no politicen o manipulen una cuestión de tanta relevancia y gravedad como la violencia de género y la asistencia a las víctimas de la misma”, señala el sindicato en un escrito remitido al alcalde de Bilbao.