El Gobierno da por hecho que aprobará el decreto de energía

El Gobierno continúa abonado a salvar iniciativas de forma agónica. El regreso de las vacaciones estivales no ha cambiado nada en ese sentido y se está comprobando en el primer pleno: este jueves se vota el decreto de medidas de ahorro energético y, hasta última hora, su convalidación va a estar en el aire, aunque en el ejecutivo dan por hecho que saldrá adelante, tal y como lo ha anunciado la vicepresidenta e impulsora de las medidas, Teresa Ribersa, en La Sexta. “Nos gustaría contar con un respaldo unánime”, ha añadido.

En concreto, PSOE y Podemos cuentan con 153 apoyos y la mayoría absoluta está situada en 176 escaños. No obstante, quedará aprobado si hay más “síes” que “noes”. En este sentido, a esos 153 escaños, todo apunta a que votarán a favor Bildu (5), PDeCat (4), Más País (2), Compromís (1), PRC (1), Teruel Existe (1), aunque ninguno de ellos da por garantizado nada. La gran mayoría aseguran que están todavía en conversaciones con el Gobierno: la oferta del ejecutivo de tramitar el decreto como proyecto de Ley para poder enmendarlo posteriormente ha actuado como desbloqueador.

A la espera de otros dos socios: el PNV (6), que sigue sin revelar su posición, aunque desde el partido aseguran que “no es una buena idea” tramitar el decreto como proyecto de ley, y de ERC (13), que están negociando medidas para que queden incluidas sus exigencias cuando se tramite como proyecto de Ley ya que consideran que se deben adoptar medidas “estructurales” y no coyunturales. De sumarse todos los apoyos, saldrían 186.

PP y Ciudadanos se mantienen en el “no”. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha criticado que el decreto se ha elaborado de forma “unilateral”, sin consenso con los comerciantes, ni con las autonomías ni con su partido, la principal formación de la oposición. “Insultos muchos a lo largo de todo este mes de agosto”, ha replicado Gamarra, en referencia a las descalificaciones contra Alberto Núñez Feijóo, y ha asegurado que el decreto tiene “tiempo para su convalidación” (hasta el 2 de septiembre) y ha pedido, por ello, que se divida en distintas materias: uno para medidas de ayudas a las familias y sectores económicos y otro para las medidas de ahorro energético. “De esta manera se podrá llevar a cabo debate serio y sereno y esto seria lo lógico en un país con un gobierno serio”, ha afirmado.

En la misma línea se ha mostrado Edmundo Bal (Ciudadanos), quien ha asegurado que el Gobierno “mezcla churras con merinas” y busca “chantajear” a los grupos al situar en el mismo decreto las ayudas con las medidas de ahorro energético. “Ciudadanos nunca más va a caer en ese chantaje”, ha señalado, tras tampoco mostrarse conforme con la posibilidad de tramitar el texto como proyecto de ley. Coalición Canaria, otro de los socios más frecuentes del Gobierno, también votará en contra del decreto: la diputada María Fernández asegura que “no van a ser cómplices de tratar a los canarios como ciudadanos de segunda” ya que el texto normativo “no cuenta con la opinión de los sectores” y “penaliza” a los canarios ya que no incluye la gratuidad del transporte público para ellos.

Patxi López (PSOE) ha cargado contra Feijóo y ha acusado al PP de “haber llegado al límite de la parodia” porque pidió inicialmente medidas de ahorro energético y cuando el Gobierno las ha propuesto las rechaza. “¿Alguien conoce alguna propuesta del PP para ahorrar energía?”, ha preguntado López, que ha asegurado la de las centrales nucleares es “otra película”. Mertxe Aizpurua (Bildu), en la línea de ERC, ha asegurado que el decreto tiene que incluir medidas estructurales y no temporales y, sobre todo, ha incidido en la “flexibilidad” de la aplicación porque no es la misma situación climática en Málaga que en Vizcaya, a la hora de regular aire acondicionado y calefacción. “Los veranos e inviernos no son iguales, debería consensuarse el margen de actuación”, ha afirmado en la “Cadena Ser”.