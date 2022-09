Los funcionarios de prisiones cargan contra Marlaska: “Es un inmoral que no duda en mentir abiertamente”

El pasado 2 de septiembre, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguró en una visita a la prisión de El Dueso que los funcionarios de prisiones son una de sus “prioridades” y que mantiene un diálogo permanente con ellos. Es más, afirmó que la proposición de ley que les otorgaría la condición de agentes de la autoridad está en su trámite final. Pues bien, nada más lejos de la realidad, a tenor de la reacción de los propios funcionarios que acusan a Marlaska de ser un “inmoral” que miente más que habla. “Debe pensar este infame ministro que se está dirigiendo a un colectivo de trabajadores a los que puede engañar o manipular. Ya lleva años en el Gobierno incumpliendo lo que prometió nada más llegar. Entre otras cosas, una subida salarial cuando hubiese presupuestos”, apuntan indignados desde la asociación “Tu abandono me puede matar (TAMPM)”.

En primer lugar, quieren dejar claro que en ningún momento han sido “prioritarios” para el Ejecutivo, ya que si así fuera tendrían que haberlo tramitado como proyecto de ley y no como una reforma del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria (1/1979). Una reforma que se tramita como proposición de ley y que se presentó el 24 de julio de 2020, hace más de dos años. Desde entonces y hasta su toma en consideración en el Congreso, en marzo de 2022, los funcionarios de prisiones denuncian haber sufrido muchos “golpes, escupitajos, insultos, tocamientos y apuñalamientos”.

Por este motivo, no entienden que el ministro del Interior diga que son prioritarios, cuando ha tenido la proposición de ley “guardada en el cajón” durante un año y medio. Eso sin contar que “a otros colectivos de trabajadores los ha dotado de la condición de agente de autoridad de un día para otro por medio del Boletín Oficial del Estado (BOE) y los decretos que tanto le gusta emplear para saltarse el control parlamentario”, denuncian desde TAMPM.

Varapalo a los funcionarios

Pero las “mentiras” no cesan ahí. Una vez aprobada en marzo la toma en consideración de esa proposición de ley, con 315 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención, la Comisión de Interior, presidida por el entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos Meco asestó un nuevo varapalo a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. El 26 de abril de este año se abría el proceso de enmiendas a la proposición, teniendo en cuenta que lo único que se reformaba era un artículo, no un texto legal completo. “Tal es la preocupación y la prisa que tiene el PSOE en acelerar la tramitación -explican con ironía desde la asociación- que han ampliado el plazo hasta el 7 de septiembre”. Cuatro meses y medio para presentar enmiendas a un artículo y nombrar un ponente que emita un informe.

Y una vez pasados todos estos trámites, será necesaria una votación final en el Congreso. Así las cosas, desde “Tu abandono me puede matar” no pueden evitar cuestionar las palabras del ministro del Interior. “A pesar del derrotero que lleva esta proposición eterna e inacabada, el señor Marlaska se atreve a mentir abiertamente señalando que el trámite de enmiendas en la Comisión de Interior está en el último trámite. Lo dicho. Un inmoral que no duda en mentir abiertamente y a boca llena”.