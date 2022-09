Sánchez «no duda» de que «en unos días» el CGPJ desbloqueará el TC

Pedro Sánchez está decidido a darle la vuelta a las encuestas. El presidente del Gobierno sabe que tiene que arriesgar y está dispuesto a ello. La estrategia en el corto plazo pasa por compatibilizar una estrategia de ataque al líder de la oposición, para desconectar el “efecto Feijóo”, y desplegar un ejercicio de pedagogía sobre la gestión del Ejecutivo, para conectar con la ciudadanía de cara a las próximas citas electorales.

En una entrevista en La Noche en 24 horas, el jefe del Ejecutivo puso en práctica esta hoja de ruta. Sin anuncios de calado, pero trasladando una imagen de cercanía con el espectador a quien interpeló en varias ocasiones. El presidente tejió un discurso en el que hizo continuas apelaciones a la “responsabilidad”, desde las grandes empresas que están teniendo beneficios derivados de la guerra, pasando por los empresarios para que “arrimen el hombro” ante el alza de los precios, hasta el Poder Judicial para que cumpla la ley y eleve los nombramientos para desbloquear el Tribunal Constitucional.

Pedro Sánchez en #LaNoche24h: "Es necesario hacer una apelación a los agentes sociales y singularmente a los empresarios para que arrimen el hombro en un contexto como el actual"#PedroSánchezRTVE

En este sentido, el Gobierno mantiene su confianza –casi “un acto de fe”, como lo definen fuentes de Moncloa– en que el Consejo General del Poder Judicial hará “en los próximos días” los nombramientos que le corresponden para avanzar en la renovación del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo impulsó una reforma con un límite temporal que vencía ayer para desbloquear esta cuestión y el plazo se ha incumplido por parte del CGPJ.

Sánchez llamó en la citada entrevista a la “responsabilidad del Poder Judicial” y aseguró que “no dudo de que en unos días tendremos la propuesta de esos dos magistrados para el TC”. Anteponiendo el “respeto a la independencia del Poder Judicial”, el presidente reiteró ese llamamiento a que los nombres estén “cuanto antes”. No es baladí que el mismo Sánchez advirtiera a finales de julio de que el Gobierno impulsaría en solitario el nombramiento de los dos magistrados que le corresponden en septiembre, si, para entonces, el CGPJ no había hecho lo propio. Ahora, se aprecia un cambio de tono en el Ejecutivo, más conciliador, que, orillando el desafío del órgano de gobierno de los jueces, prefiere darle oxígeno y propiciar que “trabajen” sin presiones para llegar a un consenso “en los próximos días”.

El presidente definió como “casquería política” el ruido y la crispación que lo capitaliza todo, asegurando que tiene tareas más importantes de las que estar pendiente. También quiso “hablar claro” a los españoles, explicándoles que el PP votó ayer en contra de los nuevos gravámenes a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas y situando al principal partido de la oposición del lado de los intereses de las grandes corporaciones y no de las clases medias y trabajadoras, que es donde ubica a su Gobierno. “Yo no estoy en ver a esta encuesta o la otra porque me parece que no es el momento [...] Lo que tengo claro es que la derecha política, económica y mediática quiere que los progresistas nos rindamos y no nos vamos a rendir”, señaló.