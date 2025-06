Israel anuncia que ha atacado Irán y declara el estado de emergencia en todo el país

El Ministerio de Defensa israelí anunció este viernes que lanzó un "ataque preventivo" contra Irán y que espera "un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", como ha informado EFE.

"Tras el ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", anuncia el Ministerio en un comunicado. El Ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declaró "el estado de emergencia especial en el frente interno de todo el Estado de Israel".

El Ejército israelí informó en otro comunicado que a partir de las 3 de la mañana hora israelí implementó cambios para declarar todas las zonas del país de "actividad plena" a "actividad esencial". Las directrices incluyen la prohibición de actividades educativas, reuniones y lugares de trabajo, excepto en los sectores esenciales", dice la nota.

A este respecto, este viernes medios estatales iraníes informaron de que se han producido “fuertes sonidos” en Teherán al tiempo que el Ministerio de Defensa israelí anunció que ha lanzado un "ataque preventivo" contra Irán

Esta agresión por parte de los israelíes se ha producido apenas unas horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hubiese comentado que no descartaba que se pudiera dar un episodio como este.

La advertencia de Trump sobre el ataque de Israel contra Irán

"No quiero decir que sea inminente, pero parece que es algo que muy bien podría suceder. Es muy simple, no complicado: Irán no puede tener un arma nuclear", ha indicado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde Washington. No obstante, ha asegurado que espera que Israel no intervenga en la medida en que se pueda cerrar un acuerdo con Irán, según compartía EuropaPress.

"No quiero que entren, porque creo que eso lo arruinaría", ha dicho, añadiendo además que prefiere "el camino más amigable". Horas más tarde, el mandatario ha asegurado que "seguimos comprometidos con una resolución diplomática de la cuestión nuclear iraní" y que ha dado órdenes a "toda (su) Administración de negociar con" el país centroasiático, en un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que ha reiterado que, "primero deben renunciar completamente a sus esperanzas de obtener un arma nuclear".

Por otro lado, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Dan Caine, ha tildado este jueves de "preocupante" el último informe publicado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre el programa nuclear iraní. "La comunidad internacional parece estar debatiendo en qué hacer al respecto y mientras tanto estamos observando cómo se desarrolla esta situación", ha subrayado durante una audiencia ante la comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes estadounidense

El texto sostiene que Irán está violando sus obligaciones a partir del informe presentado el 31 de mayo por el OIEA a los Estados miembro, firmemente rechazado por Teherán en medio de las tensiones en torno al programa nuclear iraní y en medio de los contactos entre Teherán y Washington para lograr un nuevo pacto, con la sexta ronda prevista para este mismo domingo.

((Esta noticia será ampliada))