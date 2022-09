Feijóo avala la tasa de la Unión Europea a las energéticas

Alberto Núñez Feijóo avala la tasa anunciada por la Comisión Europea para gravar con un 33% los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, una figura que, a su juicio, es diferente al impuesto que quiere aprobar el Gobierno en España. El PP diferencia el impuesto anunciado por la Unión Europea y el que busca aprobar el Gobierno porque el primero busca abaratar la factura de los consumidores, mientras que el segundo busca engordar la recaudación de Hacienda (reprochan que las arcas del Estado hayan ya incrementado su recaudación en 22.000 millones de euros en lo que llevamos de año con respecto a 2021). En este sentido, cabe precisar que el impuesto de la UE se aplica solo a los beneficios extraordinarios de empresas energéticas en el 2022, mientras que el del Gobierno se aplica sobre la cifra de negocio (es decir, sin tener en cuenta si realmente la compañía ha obtenido beneficios extraordinarios).

En una entrevista en El Objetivo de La Sexta hecha este miércoles por Ana Pastor, Feijóo ha querido ser gráfico en su rechazo al impuesto del Gobierno, ya que, según ha asegurado, se tiene que gravar lo que se gana (beneficio) y no lo que se vende (cifra de negocio): «Es una diferencia sustancial entre lo que propone el Gobierno y la Unión Europea». Es más, Feijóo ha advertido de que el actual impuesto diseñado por el Gobierno, que ha iniciado ya su tramitación en el Congreso y aspira a estar aprobado definitivamente a finales de año, tendrá seguramente que ser reembolsado a las compañías si lo reclaman. «No conozco a ningún fiscalista que no nos advierta que si el Gobierno no lo modifica, probablemente lo ganen las empresas si lo impugnan y el próximo Gobierno lo tenga que devolver», ha aseverado. Feijóo, de hecho, está dispuesto a apoyar el impuesto de Sánchez si lo adapta al de la UE.

Lo cierto es que Sánchez está tratando de erigirse en el protector de la clase media frente al deterioro de la economía, pero Feijóo tampoco deja escapar esa bandera. Por ello, también día tras día va desglosando sus propuestas para hacer frente a la inflación y, entre las medidas, aparecen bonificaciones para quien más energía ahorre o una deflactación del IRPF para las rentas medias y bajas (inferiores a 40.000 euros) para que las posibles subidas salariales no queden neutralizadas por el aumento de los precios. Sin embargo, ninguna de esas dos medidas parece convencer a Sánchez, aunque, a la vista de los precedentes, puede acabar rectificando y asumiéndolas (como ha ocurrido con la rebaja del IVA del gas y la luz y la aplicación del tope del gas en las centrales de cogeneración). El PP de Feijóo también está estudiando una posible rebaja del IVA en productos básicos, aunque todavía no ha querido concretar nada para evitar caer en «improvisaciones».

Feijóo también ha asegurado que eliminaría la «excepción ibérica» si estuviera en el Gobierno e impulsaría tres medidas alternativas para tratar de rebajar la factura de los hogares: lo primero, reestablecer las buenas relaciones con Argelia, deterioradas ahora por el apoyo de Sánchez al plan de Marruecos para el Sáhara, ya que es uno de nuestros principales suministradores de gas; segundo, establecer un precio máximo a la energía hidráulica, nuclear y renovable (más barata para la generación eléctrica) para bajar su precio; y, tercero, buscar un acuerdo con las energéticas para que le apliquen un descuento a los clientes. «No quiero nada para el Gobierno», ha señalado, en relación a la recaudación tributaria que está cosechando el Gobierno con el aumento del IPC.

La primera parte de la entrevista se ha convertido en un monográfico de las propuestas de Feijóo para hacer frente a la inflación (elaboradas con una gran cantidad de expertos en la materia) y el líder del PP también ha cargado contra la política económica de Sánchez, que ha considerado que ha sido un «fracaso» y «poco sólida» por la alta inflación y porque ha endeudado en 320.000 millones de euros más a España desde que llegó a Moncloa a mediados de 2018.

Sobre los salarios, ha considerado que es «necesario» subirlos si es viable para las empresas, aunque tampoco ha detallado qué porcentaje porque corresponde a los agentes sociales. Asimismo, sobre las pensiones, que afectan a más de 10 millones de personas, ha asegurado que es partidario de actualizarlas, recordando que el PSOE las congeló en 2010, aunque ha evitado decir cuánto y ha precisado que buscaría un pacto de rentas.

Sobre el debate en el Senado, ha asegurado que «por supuesto» lo repetiría y ha venido a señalar que Sánchez tuvo la actitud propia de un líder de la oposición atacando al presidente del Gobierno, por el tono y los ataques que empleó contra Feijóo.

Pero más allá del ámbito de la energía, nuclear en estos momentos por su encarecimiento y los efectos que tiene sobre el conjunto de la economía y de los ciudadanos, Feijóo también ha hecho referencia a otro de los temas candentes: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. En su opinión, el CGPJ “no está incumpliendo la ley”, en alusión a la reforma legal aprobada en el Congreso e impulsada por el PSOE para renovar el TC pese a que el Poder Judicial esté en funciones. El CGPJ no ha nombrado a los dos miembros del TC que le corresponden aún (los otros dos corresponden al Gobierno). También ha insistido en querer acabar con las “puertas giratorias” en la Justicia para evitar casos como el de Dolores Delgado, que pasó de diputada y ministra del PSOE a Fiscal General.

Sobre Vox, ha asegurado que su objetivo es obtener la mayoría suficiente para gobernar en solitario, pero tampoco ha cerrado la puerta a un pacto. “Lo que le puedo asegurar es que nunca diré que no podré dormir si pacto con fulanito o menganito”, ha asegurado, en relación a Sánchez y Podemos.

Finalmente, ha asegurado que ha hablado un par de veces con Pablo Casado y tiene previsto una reunión próximamente.