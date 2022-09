El PP ahonda en la división del PSOE por los impuestos: “Pregunten a Ximo Puig cuáles son nuestras propuestas”

La política económica de Pedro Sánchez ha vuelto a marcar este miércoles la sesión de control en el Congreso. El PP ha cargado con dureza contra el Gobierno por las medidas que ha adoptado, que ha considerado que son un “fracaso” por los resultados que están dando: el diputado Carlos Rojas ha repasado una serie de indicadores que reflejan cómo la economía española está sufriendo más estragos que el resto de nuestros países vecinos europeos. “La historia se repite y es un gobierno socialista el que está arruinando a España”, ha resumido el diputado popular, recordando la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y sus “brotes verdes” que acabaron traduciéndose en “números rojos” para la economía española.

Rojas, citando a LA RAZÓN y contraponiendo la política fiscal del PP frente a la de Moncloa, ha reprochado al Gobierno que España lidera el alza de la presión impositiva en la OCDE mientras estudia más impuestos. En este sentido, Rojas ha ahondado en la división del PSOE por el ámbito fiscal y le ha echado en cara a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que autonomías como Valencia sí aplican las medidas del PP, como la adaptación del IRPF a la inflación (los valencianos se ahorrarán 150 millones de euros en impuestos), mientras el Gobierno se niega. La maniobra de Puig ha deshecho el discurso fiscal del Gobierno y Rojas se lo ha hecho saber a Calviño: “Pregúntele a Ximo Puig cuáles son nuestras propuestas”.

Calviño, pese a la medida de Puig, ha seguido con el discurso fiscal del Gobierno, de rechazo a las propuestas del PP para rebajar impuestos. De hecho, ha asegurado que los resultados de esas propuestas ya se están viendo en Reino Unido, donde una bajada masiva ha desplomado el valor de la libra. “Me sorprende que hable de confianza y populismo porque esta semana estamos viendo la consecuencia de la política que propugna el PP en el Reino Unido, que está llevando al país al desastre. Una política fiscal destructiva e irresponsable. En esa política fiscal no nos va a encontrar”, ha afirmado, en una enmienda, por tanto, al propio Puig también.

El diputado popular también ha reprochado a Calviño la inflación, ya que España liderará este año el aumento del IPC en todos los países de la OCDE, exceptuando a Turquía. “Usted no vio venir la inflación y ya está en dos dígitos”, ha espetado Rojas a la ministra de Economía, Nadia Calviño. “No se reconoce el error, no se actúa, no se escucha a la oposición y se genera una desconfianza que es muy dañina para la economía”, ha afirmado, tras pedir a Calviño que rectifique en su política económica.

Además, de los impuestos y la inflación, también ha recordado datos de organismos internacionales como Eurostat, que señalan que España está a la cola de la recuperación económica sin haber alcanzado aún el PIB prepandemia y ha señalado que nuestro país también está en última posición en relación a la ejecución de los fondos europeos, según el Tribunal de Cuentas de la UE. “Y un dato muy desalentador, la tasa de paro es la más alta de la Unión Europea”, ha zanjado Rojas, dibujando un cuadro económico que desmonta la euforia que exhibe el Gobierno.

Calviño, precisamente, ha querido acogerse a datos de organismos internacionales favorables, como la revisión al alza del PIB por parte de la OCDE para este 2022 (tres décimas más de lo previsto, hasta el 4,4%). “Estamos en un momento de enorme incertidumbre internacional, pero la economía sigue creciendo con fuerza”, ha señalado Calviño.