PSOE y Podemos, divididos sobre el reconocimiento de referéndums unilaterales

PSOE y Podemos se han vuelto a dividir en una cuestión sensible: “condenar y no reconocer” los referéndums convocados “unilateralmente al margen de las reglas de la Comisión de Venecia y de los organismos internacionales”. Es decir, un planteamiento que sirve tanto para condenar los recientes referéndums convocados en los cuatro territorios ucranianos que Rusia pretende anexionarse como para el que se celebró hace cinco años en Cataluña. Los socialistas han votado a favor y los morados se han abstenido.

Los morados se han abstenido junto a Bildu. Esta votación se ha producido en el marco de una proposición no de ley impulsada por el PP en la Comisión de Asuntos Exteriores, que ha recibido 29 votos a favor y cinco abstenciones. La iniciativa ha sido presentada por la diputada Valentina Martínez, quien estuvo en Kiev en agosto, y buscaba precisamente condenar y no reconocer los referéndums Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporoye en una muestra de apoyo a Ucrania y de rechazo a las maniobras de Putin. “Ellos son los guardianes de la frontera de Europa que Putin quiere redibujar de forma unilateral. Ha pasado de la invasión a la anexión de las fronteras. No se pueden cambiar unilateralmente, nadie puede decidir arbitrariamente el destino de todos. Nadie puede invocar el resultado de un referéndum cuando es ilegal”, ha expresado.

La PNL tenía cinco puntos más: condenar todas las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las tropas rusas; apoyar al Gobierno de Ucrania ante la escalada militar rusa, tanto en sus necesidades políticas, especialmente en lo que se refiere a la adhesión a la Unión Europea como en lo concerniente al armamento; respaldar todas las iniciativas de la UE en defensa de la integridad de Ucrania; reforzar el vínculo de España con la Alianza Atlántica y con Estados Unidos en línea de los compromisos adquiridos durante la pasada Cumbre de Madrid; y, tomar parte en los proyectos de reconstrucción de Ucrania a nivel bilateral al igual que han hecho otros países de la UE.

El diputado de Podemos, Antón Gómez-Reino, ha criticado que la iniciativa del PP busque la “división” en el Gobierno y ha querido matizar que, pese al sentido del voto (abstención), su grupo no reconoce los referéndums de Ucrania, aunque hay que recordar la ambigüedad de su espacio político con el referéndum de Cataluña en su momento (también cabe decir que el 50% de su electorado estaría a favor de un referéndum, según la última encuesta elaborado LA RAZÓN). Gómez-Reino ha centrado sus críticas en que se quiere reforzar el vínculo con la OTAN y Estados Unidos. “Me sorprende esa tozuda voluntad de mostrarse servil con determinados piases”, ha señalado, reclamado “construir un nuevo esquema de relaciones internacionales” superando la “política de bloques”.

Finalmente, la diputada del PSOE Gemma Araujo, que ha enmendado la PNL (aceptado por el PP) ha criticado que el PP presente una PNL que respalden las iniciativas de la UE en defensa de Ucrania y se refuerce el vínculo de España con la OTAN, pero, por otro lado, vote en contra de “todas las medidas del Gobierno” para paliar los efectos derivados de la guerra, en referencia a los decretos con medidas urgentes en los que los populares han votado en contra (como el de medidas de ahorro energético). “Quiero pensar que no viven en un mundo real porque si no pensaría que están utilizando la guerra de Ucrania para atacar a este Gobierno”, ha afirmado.