Agentes de Tráfico intercambian prendas de invierno ante la falta de suministro por parte de Interior

Ante la ausencia de dotaciones de prendas de abrigo o trajes de agua, los componentes de la especialidad han comenzado, según la AUGC, a movilizarse para conseguir la uniformidad que “la Jefatura sigue sin proporcionar”.“Muchos agentes llevan más de dos años esperando un vestuario oficial y adecuado a las bajas temperaturas del invierno, va la salud en ello, pero no parece que vaya a producirse el tan necesario reparto de prendas. Esta circunstancia --agrega--ha impulsado a los miembros de la Agrupación de Tráfico a crear un grupo en una conocida aplicación de mensajería para comentar si disponen de alguna uniformidad oficial de invierno que sea de una talla que no utilicen”.

Según la asociación, se podría producir algún intercambio. En el grupo ya hay más de 300 agentes y la actividad es continua. “Agentes que llevan esperando una chaqueta de invierno hasta dos años, crean un mercadillo de intercambio de prendas. La solución de la @guardiacivil y @DGTes prohibir usar las no oficiales”.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles se ha elaborado una instancia para solicitar que eximan al personal afectado de la prestación de servicios a la intemperie en caso de climatología adversa. De no ser posible aplicar esta medida, se ha utilizado la misma vía para que permitan el uso de prendas de uniformidad que puedan poseer otras especialidades. Como última opción para garantizar la salud de los guardias civiles, “planteamos en la instancia que den autorización para utilizar prendas no oficiales.

“El escrito no debió ser del agrado de la Jefatura, que se ha apresurado a informar que no están autorizados los polares con la rotulación oficial que están adquiriendo los agentes a título particular. El servicio de vestuario de la Guardia Civil está al margen de estas compras, pero tan solo prohíbe sin dar ni anunciar soluciones. Los problemas de vestuario no se circunscriben a la uniformidad, tampoco hay cascos para los motoristas de la Agrupación”, asegura la AUGC.