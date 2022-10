Coalición Canaria anuncia su abstención en la primera votación de los presupuestos de 2023

El Gobierno sigue negociando y negociando con los partidos susceptibles de apoyar los presupuestos antes de que termine el plazo del viernes a las 14 horas para presentar enmiendas a la totalidad (es decir, enmiendas de rechazo a las cuentas). De momento, las negociaciones son a múltiples bandas: Moncloa conversa con ERC (13 diputados), PNV (6), Bildu (5), PDeCat (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Teruel Existe (1), Compromís (1) o PRC (1). En total, todos estos partidos suman 33 escaños, más de los 23 que requiere el Gobierno para superar la votación del próximo 27 de octubre.

Descontando el bloque de la derecha, ya que Alberto Núñez Feijóo ya fue muy explícito ayer en el Senado enmendando los presupuestos y pidiendo a Pedro Sánchez que los rehaga, Coalición Canaria ha sido el primer partido en anunciar el sentido del voto de cara a la importante votación de la semana que viene: se abstendrá. Es decir, no presentará una enmienda a la totalidad porque consideran que el Gobierno ha mostrado predisposición a negociar sus peticiones y, por tanto, como “gesto” de cara a Moncloa.

En concreto, las peticiones del partido canario se basan fundamentalmente en dos cuestiones: partidas para garantizar el cumplimiento del régimen económico y fiscal especial (todo el conjunto de medidas, como la reducción del IVA o los descuentos en los viajes entre islas y a la península, destinadas a paliar las dificultades geográficas) y partidas para que tanto las “familias como el sector productivo estén en igualdad de condiciones con el resto de la península”, según ha expuesto la diputada Ana Oramas en el Congreso.

Oramas ha explicado que en Canarias no hay gas ni calderas ni IVA, pero ha hecho un diagnóstico de las dificultades que atraviesan las islas en otros ámbitos: “hay unos costes de fletes marítimos” que, además, se han encarecido desde la pandemia un 300% y “destruye” la actividad económica canaria porque “todo lo que entra y sale de Canarias entra por barco”; una “isla de La Palma que se muere” por la escasez de fondos estatales destinados a reconstruirla; y, no tiene Cercanías y no puede aprovecharse de las medidas ventajosas que se están aplicando en la península para paliar los efectos de la inflación.

“En base a ese primer acuerdo de reconsiderar las partidas que afectan a Canarias, y mi partido ha decidido no presentar una enmienda a la totalidad y plantear una abstención”, ha dicho Oramas.