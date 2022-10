Alberto Rodríguez eleva la brecha con Podemos y crea su propio partido con el apoyo de Yolanda Díaz

Coincidiendo con el aniversario de su salida de Podemos, y a ocho meses de la celebración de elecciones autonómicas y municipales. Alberto Rodríguez da un nuevo paso al presentar un proyecto que ha concebido como una herramienta política de “obediencia canaria” con la que pretende concurrir a las elecciones autonómicas y locales.

Alberto Rodríguez, es el diputado canario que perdió su escaño hace un año después de que la presidenta del Congreso le comunicara su retirada de la credencial parlamentaria para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo por su condena por dar una patada a un policía. Ahora, tras haber recurrido ante el Tribunal Constitucional, el político canario, que ya había dado muestras de su interés por regresar a la política, presenta “el proyecto Drago” con aspiraciones a ganar Canarias, pero bajo la premisa de que las decisiones que se tomen sea desde el archipiélago canario.

El exsecretario de Organización de Podemos ya dejó clara su intención de no regresar a su antiguo partido, del que criticó en varias ocasiones, incluso por haber recibido acusaciones por no dejar, decían en Podemos, que su escaño fuera ocupado por otro diputado. El propio Rodríguez también cargó contra la dirección de Podemos por no hacer todo lo posible para evitar que perdiera su representación. ““Se podría haber hecho mucho más para evitar que 64.000 canarios y canarias perdieran su representación”, dijo en una entrevista en La Sexta.

La nueva plataforma surge a la par que la vicepresidenta Yolanda Díaz construye su proyecto de escucha. Si bien, Alberto Rodríguez no ha despejado aún la incógnita de si su partido se abrirá a otras plataformas y así lo ha dejado claro en su presentación en Las Palmas de Gran Canaria. “Sin ningún lugar a dudas, vamos a estar presentes en las contiendas electorales de mayo y en muchas que vendrán. En qué formato y con qué fórmula, pues eso ya se irá viendo. Son decisiones colectivas. Esto no es el proyecto de Alberto Rodríguez”, ha señalado el canario, según informa el medio local Atlántico Hoy.

Pero la vinculación o cercanía con el proyecto de la vicepresidenta quedó patente en la rueda de prensa, donde se presentó junto a Héctor Morán. Hombre de confianza de Yolanda Díaz en el ministerio de Trabajo.