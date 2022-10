Al entorno de ETA le parecen muchos 33 años de cárcel por asesinar a 11 personas en el cuartel de Zaragoza

Al ntorno de ETA, en concreto de sus presos, le parecen muchos 33 años de cárcel por el asesinato de 11 personas, cinco de ellas niños, en el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Es la conclusión que han sacado tras la puerta en libertad condicional, decidida por la Justicia francesa, de dos miembros del “comando Argala” de ETA que no sólo cometió el citado atentado, sino otros muchos como los que costaron la vida a militares y a la fiscal Carmen Tagle.

“Enviamos un cálido abrazo a Jon Kepa (Parot), Jakes (Esnal), a sus familiares, a sus seres queridos y allegados. Su libertad no es total, pero han salido de la cárcel y han vuelto, al menos, con los suyos. Y esta buena noticia responde, en buena medida, al efecto de la movilización de la sociedad civil de Ipar Euskal Herria, instituciones y ciudadanía, quienes con su implicación y trabajo han contribuido a encauzar definitivamente la libertad de ambos”, dice Etxerat.

Aprovechan la ocasión para anunciar lo que todo el mundo sabe: que los presos etarras estarán en el País Vasco y Navarra por Navidad. “de la misma manera, queremos mostrar nuestra alegría por la noticia del traslado de otros 11 presos/as vascas a Euskal Herria. La movilización y el impulso ciudadano sigue dando sus frutos y seguimos dando pasos para acabar con la política de alejamiento. No resta mucho para que así sea, pero no hemos acabado del todo con ello. Menos aún, con el bloqueo de las progresiones de grado, las autorizaciones de permisos y el resto de medidas de excepción. De manera permanente, la Audiencia Nacional, por impulso de la Fiscalía, recurre y echa abajo las progresiones de grado o permisos penitenciarios que las Juntas de Tratamiento aprueban en el caso de los presos y presas vascas”. No se conformar con los traslados, quieren la libertad absoluta, que no tardará en llegar para escarnio de las v´ctimas del terrorismo.

Y uhn mensaje para la Audiencia Nacional: “es indignante el cúmulo de despropósitos con que la justicia española cercena los derechos de Xabier Atristain: El Supremo español se desentendió de la sentencia del Tribunal europea de Derechos Humanos que concluyó que el preso donostiarra no había tenido un juicio justo y ahora la Audiencia Nacional pasa por encima del tercer grado que el Gobierno Vasco le diera, porque cumple todas las condiciones para ello”. “Es el bloqueo que ejerce la Audiencia Nacional, frenando decisiones de juntas de tratamiento y Gobierno Vasco, junto al mantenimiento de una legislación excepcional, como son las LO 7/2003 y 7/2014, con el único objetivo de que cumplan penas de un tamaño desconocido en Europa, lo que impide continuar el camino de regreso a casa”.

“Se trata, de ir avanzando, de que la sociedad vasca siga movilizándose hasta conseguir que todos los presos/as vascos, exiliados y deportados puedan realizar su proceso de regreso a casa. Es responsabilidad de todas y todos y, sin ello, no será posible avanzar en la convivencia hacia el futuro que este país tiene pendiente”, concluyen.