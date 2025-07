Sumar no ve avances en el PSOE: "No son conscientes de la gravedad. Es hora de tomar medidas valientes"

El ministro de Cultura, y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha comparecido tras la reunión de urgencia entre Sumar y el PSOE para analizar el futuro de la legislatura, a raíz de los casos de corrupción que cercan al PSOE y la entrada en prisión del exsecretario de Organización de los socialistas Santos Cerdán por sus implicaciones en la "trama Koldo".

Una cita de la que los de Yolanda Díaz, que no ha asistido, no han terminado con buena sensación. Y así lo ha hecho saber su portavoz: "La reunión no ha producido avances. Nos da la sensación de que el PSOE no es todavía consciente de la situación provocada, ni de la urgencia que tenemos para tomar medidas".

Urtasun cargaba contra Sánchez y los socialistas por su inacción y dejaba la pelota en su tejado: "Hemos presentado una hoja de ruta centrada en un paquete de medidas de lucha contra la corrupción", por lo que "el PSOE tiene que moverse". Tanto es así, que ha señalado que "el mayor riesgo de que esta Legislatura no progrese es el inmobilismo y maquillaje del PSOE", motivo por el que ha reiterado que es necesario "moverse".

Dos horas de reunión

"Es hora de tomar medidas valientes contra la corrupción. Ahora la pelota está en el tejado del PSOE", ha destacado Urtasun a los medios de comunicación tras salir de una reunión que ha durado poco más de dos horas.

Hay que recordar que este encuentro se produjo a instancias del grupo minoritario y a él no han asistido ni el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ni la vicepresidenta segunda del Gobierno, Pedro Sánchez. Los que sí han hecho acto de presencia han sido María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas.

Por parte de Sumar han acudido el ministro de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun; el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, de Más Madrid; y los diputados Enrique Santiago (IU), Candela López (comunes) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista).