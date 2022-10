Así, no

Como presidenta de la AVT me ha tocado lidiar con momentos muy complicados para las víctimas del terrorismo. Pero sin duda, el actual es el más difícil que recuerdo desde que en 2018 me convertí en presidenta. No solo se ha derogado de facto la política de dispersión, es que ya quedan menos de 30 presos en cárceles fuera del País Vasco y Navarra. Pero lo que es aún peor: a nadie le importa. Solo nos importa a las víctimas del terrorismo. Desgraciadamente, estamos comprobando que, con el tiempo, nos estamos perpetuando como algo del pasado. En este país se habla mucho de presos, pero muy poco de víctimas.

Se habla mucho de cuántos muertos tienen a sus espaldas los asesinos que está acercando Pedro Sánchez a sus casas, pero creo que se nos está olvidando que esos muertos tenían nombre y apellidos. Tienen una familia. Tenían una vida hecha que un día unos asesinos decidieron arrancarle. Y además, resulta que ahora esta historia la tienen que contar los verdugos, como si no hubiéramos tenido ya suficiente.

Como llevamos mucho tiempo avisando desde la AVT, todos los presos estarán en casa por Navidad. Poco a poco se les irán concediendo terceros grados, saldrán a la calle, y aquí no ha pasado nada. EH Bildu será considerado un partido de izquierdas que lucha por la clase obrera, los presos reiniciarán sus vidas ya fuera de prisión y serán considerados unos héroes, y a las víctimas nos tocará escondernos, llorar detrás de la puerta y asumir que nos han matado dos veces.

Claramente, los pilares de Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia de la AVT se están tambaleando con un Gobierno que nos da la espalda. Una España que nos quiere esconder debajo de la alfombra. Que no quiere que la historia se cuente como realmente ha sucedido y que pretende que todos corramos un tupido. Así no.