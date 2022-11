Ruptura: ni Díaz ni Garzón acuden a la llamada de Podemos

Que la izquierda haga esfuerzos en apelar al necesario y a la vez repetitivo mantra de unidad, no es nuevo. Como tampoco lo es que estos eslóganes hayan dejado de funcionar hace tiempo. Pero lo más sorprendente es que ya ni sus propios actores políticos se molestan en dar, aunque sea de cara a la galería, muestras de sintonía ante su militancia o potenciales votantes en el espacio. Esta concordancia no se verá tampoco este fin de semana.

Podemos celebra este fin de semana su tradicional «Uni de Otoño», que se trata de unas jornadas con las que el partido busca definir su hoja de ruta, a la par que reconectar con su electorado en un momento clave, previo a las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo. Unas jornadas que comenzaron ayer en la facultad de ciencias políticas en Somosaguas en las que el partido ha recurrido a la proyección de su exlíder morado, Pablo Iglesias. La pérdida de interés por Podemos hará que le den todo el protagonismo este fin de semana con hasta dos intervenciones públicas: la primera hoy en una mesa sobre el Lawfare y Mediafare, donde se esperan ataques contra la Justicia y los medios de comunicación, en línea con el discurso que el expolítico ha adoptado en los últimos meses. También será protagonista del mitin de cierre que se celebrará el domingo en el centro de Madrid, junto a Irene Montero y Juan Carlos Monedero.

Quienes no acudirán a los actos convocados por Podemos son la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, quienes si bien habían sido invitados por Podemos, han declinado la invitación por agenda personal. En contraposición, sí asistirán este sábado representantes de ERC y de Bildu.

Fuentes de los entornos de la vicepresidenta y del ministro explican a este diario que, además, el partido no había planificado una escaleta oficial para ellos, sino que la invitación había quedado reducida a participación como público. Un extremo que confirma Podemos, aunque explica que si finalmente hubiesen acudido, se habría tratado de buscar un hueco de visibilidad para ambos líderes. La no imagen de unidad denota la situación actual que atraviesa la izquierda en un momento de tensiones de cara a la construcción de Sumar, donde Podemos todavía desconoce qué pieza jugará y es por eso que ausencias notables como las de este fin de semana se convierten en un reflejo de la realidad. Cuesta encontrar momentos en los que enmarcar una foto de sintonía entre los principales dirigentes destinados a entenderse de cara al próximo ciclo electoral. Y la foto es más difícil si se suma la siguiente ecuación: la presencia del exlíder morado con quien el resto de actores políticos marcan una sonora distancia. Ni Díaz ni Iglesias mantienen una interlocución fluida desde hace meses. El acto de Valencia de la vicepresidenta con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y la líder de Más Madrid, Mónica García, marcó un antes y un después en la estrecha relación que hasta entonces mantenían, al entender en Podemos que las ministras moradas también debían acudir a un acto que supuso el inicio de la construcción de la plataforma de Yolanda Díaz. Ahora, que la líder de Unidas Podemos en el Gobierno ha acelerado su proceso de escucha tampoco ha ayudado. La líder ha emprendido en solitario este camino y ha pedido a los partidos que no acudan a sus escuchas, con el objetivo de poner en el foco a los ciudadanos .

La última vez que la vicepresidenta respondió a una invitación de Podemos fue como ponente en una de las conferencias que el partido impartió en los cursos de verano de El Escorial, junto a la secretaria de Organización del partido, Lilith Verstrynge. No acudió, sin embargo, a la fiesta de primavera de los morados en mayo en Valencia.

Hay que atrasar el calendario y la ubicación. Mayo de 2022, donde la coalición Por Andalucía hizo posible una imagen unitaria en un mitin electoral en Dos Hermanas. Ahí sí que compartieron escenario Díaz, Ione Belarra y Garzón. En octubre, el PCE celebró su fiesta tradicional y -en contra de lo que ocurrió en 2021– no participó ningún dirigente de otro partido. Lo mismo ocurrirá hoy en Izquierda Unida. El partido celebra unas jornadas formativas internas a las que tampoco acudirán líderes de otros partidos. Sin embargo, desde todas las formaciones consultadas, restan importancia a este hecho y lo enmarcan dentro de la normalidad al tratarse de actos orgánicos de las distintas formaciones.