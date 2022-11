La Fiscalía reclama a Interior más imágenes sobre el asalto a la valla de Melilla

La Fiscalía de Sala Coordinadora de Extranjería busca esclarecer la tragedia en la que el pasado mes de junio murieron al menos 23 personas cuando intentaban cruzar la valla entre Melilla y Marruecos. A la dificultad de no tener en su mano las autopsias se suma que las imágenes que el Ministerio del Interior aportó no están completas. Fuentes fiscales confirman que se ha hecho una nueva petición para que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska entregue todas las grabaciones que se realizaron ese 24 de junio, entre otras las realizadas desde un dron de la Guardia Civil. Determinar si hubo hechos delictivos en territorio español es la base para que el Ministerio fiscal pueda seguir investigando.

Un documental de la BBC que afirma que hubo cuerpos de migrantes que cayeron en suelo de Melilla y se arrastraron al otro lado ha generado esta semana un tsunami que amenaza con llevarse por delante al ministro del Interior. No solo la oposición, sino los propios socios del Gobierno han salido a pedir su dimisión por haber mentido, pero Grande Marlaska siempre ha asegurado que la actuación de las Fuerzas de Seguridad españolas fue proporcionada y correcta y que no se produjeron muertos (”ningún hecho trágico”, recordó ayer mismo) en la ciudad autónoma.

Lo cierto es que poco se ha podido esclarecer cuatro meses después de la tragedia. En eso anda la fiscal jefa de Extranjería, Beatriz Sánchez, que viajó a Melilla a principios de julio para entrevistarse con algunos de los supervivientes y con la Guardia Civil. La fiscal ha solicitado a Marruecos el análisis de los fallecidos para determinar la causa y el lugar de la muerte, pero tal y como contó este periódico, por el momento su petición ha tenido escaso éxito y esto lastra las diligencias. Las víctimas confirmadas son 23, si bien las ONG elevan la cifra a más de una treintena.

La Fiscalía todavía no sabe el número exacto de migrantes que murieron y en diciembre tendrá que decidir si amplía el plazo para seguir indagando, presenta querella o archiva las pesquisas, como ha avanzado la Cadena Ser. Pero al Ministerio Público no es al único al que le faltan las piezas del puzle. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, también ha pedido a Interior que envíe más imágenes. De hecho, en sus conclusiones preliminares se lamentaba de que la colaboración con este Ministerio no haya sido fluida desde el inicio y no hayan entregado los vídeos completos.

En un intento de romper este discurso, Interior autorizó que un grupo de diputados del Congreso se trasladaran este lunes al territorio para conocer de primera mano las instalaciones de la Guardia Civil. Según fuentes del Parlamento presentes en esa visita, el teniente coronel les explicó que la actuación había sido conjunta con la gendarmería marroquí. Que los agentes españoles no habían llegado al lugar de los hechos hasta tres horas después de lo ocurrido. Los agentes detallaron que habían utilizado material antidisturbios como 86 botes de humo, 65 pelotas de goma, 41 aerosoles, etc.

“No existe” más material audiovisual

Por su parte, desde el Ministerio del Interior han reiterado mediante un comunicado que todo el material audiovisual recogido sobre los hechos del 24 de junio fue entregado en septiembre y obra en poder de El Defensor de El Pueblo y de la Fiscalía. Es por eso que, subrayan que “el material del que no disponen es sencillamente porque no existe”.

Además, aseguran que es cierto que la Fiscalía ha cursado un requerimiento de ampliación de información pero matizan; “no al Ministerio del Interior, sino como procede directamente a la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla”.

Por ello, destacan que la Comandancia contestará a la mayor brevedad, explicando con todo detalle los motivos técnicos que demuestran que en los envíos originales se incluyó todo el material disponible. Esta respuesta, además, incluirá declaraciones de los operadores del helicóptero y del dron así como detalles de los libros de vuelo de ambos aparatos.

El material audiovisual que tiene en su poder la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, y que está a disposición de la Comisión de Interior del Congreso, recoge íntegramente toda la secuencia de acontecimientos sin hueco alguno, reiteran desde el ministerio del que es titular Grande-Marlaska “Esto es posible debido a que la Guardia Civil, por motivos operativos, estableció un sistema redundante con el helicóptero y el dron”.