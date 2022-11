Todos contra Ayuso

Si uno diera crédito a lo que dice el personaje ilustrado Luis Tosar, en Madrid la sanidad ni es pública ni es universal ni es de calidad ni es gratuita. Claro que no sé si sabe el docto actor que por dar a luz en la Maternidad del Marañón no te cobran como en la Ruber, donde se le ha visto salir con su familia. Tampoco sé si es conocedor de que tres hospitales públicos madrileños, La Paz, 12 de Octubre y Gregorio Marañón están situados entre los cien mejores centros del mundo.

Es vergonzoso ver a alguien que teniendo por costumbre estudiar guiones de películas y que sabiendo que lo más valorado de un actor es su credibilidad en la actuación, haya mostrado su peor interpretación y puesto en riesgo su trayectoria como actor.

Esta no es una huelga contra la Sanidad madrileña, esta es una huelga contra Ayuso, contra una política que sabe conectar con la gente, por lo que sea, por proteger el bolsillo de los madrileños, por poner facilidades a la inversión y a la creación de empleo, por encajar el perreo de Anitta, porque no tiene pelos en la lengua o por haber instaurado un espíritu madrileño que antes no existía en Madrid debido a los continuos ataques de Sánchez. Cae bien y ya está.

Es verdad que hay un problema en el Sistema Nacional de Salud, faltan profesionales, sobre todo médicos de familia. No solo en Madrid, en toda España. Es un problema de Estado que tiene que abordar el Gobierno, pero la huelga solo la verás en Madrid, aunque también exista en Cantabria. Al Gobierno de Sánchez no le verás intentando arreglar un problema que depende de él, solo le verás atacando a Madrid. La deuda, los precios y la pobreza aumentan, pero a los sindicatos solo los verás manifestarse en Madrid.