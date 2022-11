Así ha sido el baile de Isabel Díaz Ayuso con Anitta, la inesperada protagonista de los Premios 40 Music Awards

Anoche se celebraron los Premios 40 Music Awards y nadie se quiso perder la esperada velada. Isabel Díaz Ayuso fue una de las invitadas de la noche y protagonizó, junto a la artista brasileña Anitta, el momento más viral y comentado de la noche. La cantante, durante su actuación, se bajó del escenario y comenzó a moverse entre los asistentes y, para sorpresa de todos, decidió bailarle a la Presidenta de la Comunidad de Madrid durante unos cuantos segundos, convirtiéndose en TT al instante.

Las redes, tras este momentazo de la política y la artista de regueton que nadie esperaba, enloquecieron y convirtieron durante toda la noche a Isabel Díaz Ayuso y a Anitta en tendencia. Sin duda, todos los cibernautas han aplaudido esta icónica actuación que ya se ha convertido en la anécdota más divertida de la noche. Al lado de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, estaba situada Cayetana Martínez de Irujo, que las siguió en el baile bajo la miradas atónita de todos los artistas de alrededor, que contemplaban boquiabiertos la inesperada escena.

Está claro que a @Anitta le da igual quién cuando se trata de perrear 😳 Este momentazo con Isabel Díaz Ayuso sí que no nos lo esperábamos 🤣



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí https://t.co/D4dONPTR7f pic.twitter.com/QnJGSuaf4Y — LOS40 (@Los40) November 4, 2022

La gala ha dejado otras anécdotas para el recuerdo, como las lágrimas de Lola Índigo tras recoger el premio a ‘Mejor actuación’ junto a todo su equipo o el galardón ‘Golden Music Award’ que entregó Pedro Almodóvar, también premiado por su trayectoria en el mundo del cine, a Rosalía. La artista catalana no pudo evitar emocionarse por recibir un galardón de la mano del director de cine, a quien respeta y admira profundamente. “Es muy fuerte que este artista, que es un director increíble, siempre has sido tan personal, tan valiente haciendo tus películas. Que él me de este premio, muchas gracias. Pedro vino a mi primera gira, de mi primer proyecto, vino a ver un show de Los Ángeles, me quería morir. Es muy fuerte esto”, aseguró la cantante de ‘Motomami’.

La gala duró alrededor de 3 horas y reunió a muchos de los artistas más importantes del panorama nacional e internacional, como Juanes, David Guetta o Pablo López. Otros rostros como Paula Echevarría, Tamara Gorro o Carla Díaz, actriz de ‘Élite’, tampoco quisieron perderse esta noche que ya se ha convertido en una de las veladas con más momentazos del año.