Gamarra, a Sánchez por el voto femenino: "No vamos a olvidar una ley que puso en la calle a violadores y asesinos"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recalcado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que las mujeres "no van a olvidar" la ley del "solo sí es sí", que "puso en la calle a violadores y asesinos exclusivamente por rédito electoral" del PSOE, la "prostitución" dentro de su Gobierno aireada con los audios las conversaciones entre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ni la aprobación de la Ley Trans.

"Pedro Sánchez no conoce a las mujeres españolas, y el Partido Socialista no es partido para las mujeres", ha respondido Gamarra al jefe del Ejecutivo, después de que éste minimizase la caída del voto femenino que recogen las encuestas: "Si fuese por las encuestas hoy no sería presidente del Gobierno. Ya le digo yo que cuando haga elecciones las mujeres mayoritariamente volverán a votar al PSOE", proclamó Sánchez.

Así se pronuncia la vicesecretaria popular en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha repasado algunas de las actuaciones del Ejecutivo en los últimos años que, a su juicio, le van a llevar a perder voto femenino. "No nos vamos a olvidar las mujeres de una ley como la que puso en la calle a violadores, asesinos, única y exclusivamente por rédito electoral de Pedro Sánchez", ha dicho. A su entender, "las mujeres víctimas de violencia sexual le dieron lo mismo porque se lo pedía un socio" y "ése es el mayor ataque que se ha cometido contra las mujeres".

"Desprotección"

De la misma manera, ha resaltado que las mujeres no van a "olvidar que hoy en España está aprobada una Ley Trans" que el PP interpreta como "una amenaza y una desprotección" para las mujeres". "Y por cierto, está pendiente que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre ella y les instamos (a hacerlo) porque el recurso es del PP", ha dicho. En su opinión, ese recurso debe resolverse "cuanto antes" porque "lo que está en juego es la seguridad de las mujeres españolas".

El pasado 30 de abril, la falta de apoyo al borrador que avalaba la 'Ley Trans' -impulsada por la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero- obligó a retrasar sine die la sentencia del TC. Ese borrador, redactado por el exministro socialista Juan Carlos Campo, avalaba la norma en lo fundamental pero apenas tuvo apoyos en el seno de la corte de garantías, ni siquiera entre la mayoría progresista, lo que llevó a posponer el fallo.

Gamarra ha afirmado que las mujeres españolas tampoco van a "olvidar" que Pedro Sánchez "es el presidente del Gobierno que sentó en el Consejo de Ministros a un ministro como el señor Ábalos". "Se ha consumido prostitución dentro del propio Consejo de Ministros por personas que han sido nombradas por el presidente del Gobierno", ha aseverado.

"Las mujeres españolas no vamos a olvidar que con el Gobierno socialista, con Pedro Sánchez, los españoles y las españolas hemos estado pagando con nuestro dinero a la mujer prostituida de un ministro. Esta es la realidad", ha manifestado.

Por todo ello, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha denunciado la "hipocresía" del jefe del Ejecutivo cuando defiende aprobar una ley para abolir la prostitución cuando, según ha dicho, han visto "durante todo este tiempo cómo se practicaba dentro del Gobierno y cómo además se abusaba de mujeres prostituidas". "Evidentemente no lo vamos a olvidar", ha advertido.

"No existe mayoría progresista"

Ante el hecho de que Sánchez haya minimizado la derrota parlamentaria de su Gobierno con el decreto antiapagones por haber sacado adelante otras seis leyes, Gamarra ha señalado que "lo que demuestra cuando dice 'si de siete leyes hemos aprobado seis, ni tan mal' es que le da igual todo" y que "lo único que le importa es seguir durmiendo en el Palacio de la Moncloa".

"Creo que ha puesto kilómetros de por medio -ante su gira por Chile, Uruguay y Paraguay- para intentar tomar distancia de sus derrotas parlamentarias. Pero un Gobierno solo puede gobernar si tiene un respaldo parlamentario que le permite aprobar a aquello que impulsa. Esta es una anomalía democrática", ha manifestado.

Gamarra ha señalado que en el Congreso "no existe una mayoría progresista". "Es toda una ficción con un único objetivo y es su interés personal de permanecer en la Moncloa y de poder utilizar todos los instrumentos del Estado en beneficio propio y en defensa propia", ha apostillado.

Objetivo de Feijóo: diez millones de votos

Después de que el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya marcado como objetivo lograr diez millones de votos ante las próximas elecciones, Gamarra ha explicado que las líneas de ese "proyecto compartido" se recogen en la ponencia política que el PP aprobó en su congreso de primeros de julio y que busca "dar soluciones a los problemas de los españoles en su día a día", como el de la vivienda, "revertir las subidas de impuestos que han llevado a asfixiar a la clase media", resolver el "déficit de profesionales sanitarios" o impulsar una "regeneración urgente de las instituciones".

"Así es como vamos a conseguir que España vuelva a confiar en la política y vuelva a confiar en sus políticos para hacer del Gobierno un servicio público, no del Gobierno una manera de aprovecharte única y exclusivamente para tu supervivencia política, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez", ha afirmado.

En cuanto a si cree que en ese objetivo de lograr 10 millones de votos puede influir negativamente que se configure un espacio plurinacional de izquierdas para concurrir a las generales como plantea Gabriel Rufián (ERC), Gamarra ha respondido que "en absoluto".

"La izquierda se desintegra"

"Yo creo que es una propuesta desesperada de una izquierda que se desintegra, de una izquierda que ya no es capaz de responder a los españoles ni tan siquiera a aquellos que confiaban en sus políticas y que no es capaz de responder porque se han unido al destino de la corrupción de Pedro Sánchez", ha manifestado.

En este sentido, Gamarra ha advertido a los socios del PSOE de que "serán tan responsables" como Sánchez del "deterioro que la corrupción está generando" en España. "Evidentemente cuando el sanchismo roba, está robando también a todos aquellos votantes de la izquierda que confiaron en esas palabras de que éste iba a ser un proyecto limpio y feminista y se ha convertido en un proyecto absolutamente corrupto y machista", ha apostillado.

Gamarra, que ha descartado la moción de censura, ha indicado que si algún socio del PSOE decide "cambiar de opinión" y "dejar de sostener un Gobierno que está en fallo multiorgánico", "ya sabe cuál es la posición del Partido Popular".

Ante la coincidencia con Junts en algunas votaciones, como el decreto antiapagones esta semana, Gamarra ha indicado que "simple y llanamente hay una realidad parlamentaria" ya que, según ha dicho, "no existe una mayoría de izquierdas".

En este punto, ha relativizado esa coincidencia con el partido de Carles Puigdemont, que ha enmarcado en la "normalidad" y en "la lógica parlamentaria". "Evidentemente también cuando esto ocurre es porque coincidimos no solo el PP y Junts, sino porque coincide el Partido Popular, Vox y Junts, o alguna otra fuerza política", ha subrayado.