Feijóo se compromete a derogar la reforma de la sedición cuando sea presidente del Gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este mismo viernes a “revertir” la reforma del delito de sedición que ha anunciado Pedro Sánchez para rebajar las penas de los independentistas condenados por el “procés”. Según ha expresado en una declaración solemne desde la sede de Génova, cuando llegue a la presidencia del Gobierno derogará los cambios en el Código Penal que pretende introducir el Gobierno “porque ni Sánchez ni los independentistas” pueden “abaratar penalmente los ataques a la Constitución”.

En este sentido, también es cierto que, una vez se rebajan de las penas, si se vuelven a endurecer, ya no se podrán aplicar. Por tanto, los condenados por el “procés” se beneficiarán la reforma que está llevando a cabo ahora el Gobierno y no podrán perder estos beneficios en caso de que Feijóo revierta los cambios en el Código Penal. No obstante, una reversión permitirá a España blindarse ante futuros desafíos a la legalidad del independentismo, ya que, como ha dicho el presidente del PP, los independentistas han logrado arrancar una rebaja de las condenas sin arrepentirse de lo hecho y prometiendo volver a hacerlo.