El CGPJ muestra su repulsa a los ataques a “jueces machistas” y reitera que ya advirtió la rebaja de penas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que hasta ahora había permanecido callado en torno a la polémica desatada por la rebajas de penas de la Ley del “solo sí es sí” ha remitido un comunicado este miércoles para mostrar su “firme repulsa” a los “intolerables ataques” que desde responsables los responsables políticas se han vertido contra los jueces. El órgano de gobierno de los jueces rechaza así que la culpa sea de magistrados aplicando la ley de forma “machista”, como ha señalado la ministra de Igualdad, Irene Montero, y recuerda que ellos ya advirtieron que las reducciones de condenas tienen efecto retroactivo si benefician a condenados.

La comisión permanente del CGPJ, que es el núcleo duro y está presidido por el vocal progresista y presidente del órgano Rafael Mozo, ha aprobado de forma unánime un comunicado en el que confrontan a los responsables políticos que echan la culpa al poder judicial de estar aplicando mal la Ley. “Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la Justicia, aumentando su desprotección”. Dicen los vocales que las sentencias de estos días no son más que una “aplicación de la norma más favorable que constituye un principio básico” del Derecho Penal.

De hecho, recuerda específicamente el artículo 2.2 del Código Penal en el que se recoge este precepto: “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”. Defienden así que varios tribunales -hoy se han conocido nuevas excarcelaciones como dos en Baelares- hayan revisado condenas a la baja, porque la Ley del “solo sí es sí” bajó el listón de algunas penas para armonizarlas al fulminar el término de abuso sexual.

Los vocales se remiten a su informe en el que ya en febrero de 2021 advirtieron de que esto podía pasar: si bajan las penas jugará en favor de los condenados. Un texto que se aprobó por unanimidad con todos los vocales progresistas a favor, algo que no es tan común dentro del Poder Judicial donde siempre hay distintas sensibilidades. El dictamen era preceptivo y no vinculante por lo que no se tuvo en cuenta este matiz.

“El informe, que fue remitido al prelegislador, constataba que el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales [...] suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente”, recuerda el CGPJ.

En un ejemplo práctico esto quiere decir que si un hombre había sido condenado a 10 años por una agresión sexual con agravante ahora puede pedir una bajada de dos años porque la horquilla se ha reducido de dos a ocho años. Su pena ha quedado fuera del umbral y el juez no tendrá más remedio que concedérsela.

Así lo están haciendo. A los tres casos conocidos ayer en la Audiencia Provincial de Madrid se suman distintas decisiones de jueces en Murcia, Baleares, Galicia y Barcelona.

La Comisión Permanente ha añadido, además, su “más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas”.

Además el Observatorio contra la violencia doméstica y de género ha remitido otro comunicado en similares términos. La presidenta de este órgano, Ángeles Carmona, señala que los jueces tienen formación suficiente en violencia de género y en perspectiva machista.