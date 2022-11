Bronca en el Congreso: Irene Montero acusa al PP de “promover la cultura de la violación” y Batet la reprende

El debate parlamentario vuelve a ser objeto de crítica y foto político y mediático, una semana más. Si la semana pasada era Vox quien incendiaba el Congreso de los Diputados tras insultar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la que soltó que su “único mérito era el de estudiar en profundidad a Pablo Iglesias”, razón por la cual el grupo parlamentario fue censurado por toda la Cámara Baja, los episodios continúan.

Hoy la ministra de Igualdad, ante las continuas críticas por los efectos no deseados de la ley -la reducción de penas y excarcelaciones a violadores- se ha blindado y pasado al ataque contra todo aquel que pone en duda su ley. La ministra se ha cerrado en el argumento de que la ley protege a todas las víctimas, “a las que denuncian y a las que no” y no ha reconocido fallos en la ley. Así, ha acusado al PP de “promover la cultura de violación”, lo cual ha levantado en tromba a la bancada popular para su rechazo e indignación. La también número dos de Podemos empezaba su intervención defendiendo la ley del “solo sí es sí” ante las críticas recibidas por la oposición por desproteger a las víctimas de violencia sexual. “Protege a todas las víctimas de violencia sexual, a todas. Pone el consentimiento en el centro y visibiliza en el Código Penal violencias que ahora no lo estaban (...) Esto es lo que hacemos. ¿Y ustedes? Una campaña en Galicia, de que no debería pasar pero pasa. Culpar a las víctimas de las agresiones. Usted promueve la cultura de la violación”, ha criticado. “Nosotras estamos trabajando en leyes integrales que garanticen la protección de todas las mujeres, frente al populismo punitivo que ustedes promueven”, ha criticado.

Señalar a las víctimas de violencia machista en vez de sus agresores es cultura de la violación. 'No debería pasar, pero pasa'.



Así se lo ha recordado @IreneMontero al PP 👇 pic.twitter.com/XtpcTfV5Eq — Podemos (@PODEMOS) November 30, 2022

Ante el malestar de los populares, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha terminado llamando al orden a la ministra de Igualdad, y la ha reclamado moderación en sus intervenciones. “Esta presidenta considera que la expresión que ha usado no es adecuada en términos parlamentarios en respuesta a un grupo parlamentario”. Les pido, ha dicho la presidenta de la Cámara Baja “que en términos generales eviten un lenguaje inadecuado para el Parlamento, para la representación de esta cámara”. Debemos contribuir a la convivencia en esta Cámara para contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara”.

Ante el ataque de Montero al PP, la portavoz popular, Cuca Gamarra, ha reclamado la palabra para calificar como “altamente ofensivo” que una ministra con responsabilidades para las políticas de Igualdad “diga estas afirmaciones frente a un partido que ha luchado por la Igualdad y lo va a seguir haciendo para acabar con la violencia de género”. “Lo que tiene que hacer esta ministra es asumir sus responsabilidades y ser un poco más responsable, por lo menos por respeto a las víctimas de agresiones sexuales”.

Minutos después, lejos de calmar la bronca en el Congreso, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha respaldado a la ministra de Igualdad. “Sí, cuando culpas a la víctima de la agresión sexual porque llevaba mallas e iba a correr por la noche estás promoviendo la cultura de la violación. Lo hace el PP y bien claro se lo ha dicho la ministra de igualdad. Muy bien”.