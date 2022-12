Podemos da plantón en el acto del izado de la bandera de España

Podemos ha dado plantón al acto del izado de la bandera que se ha celebrado esta mañana a las puertas del Congreso para conmemorar el aniversario de la Constitución. Posteriormente, preguntado por ello, Gerardo Pisarello, representante morado en la Mesa del Congreso, ha restado hierro al asunto y ha dicho que no ha habido “ningún motivo” para que no estuviese nadie en ese acto y ha dicho que su partido va a estar presente en el resto de la agenda conmemorativa de la Carta Magna.

En cualquier caso, esta mañana, la Constitución y su cumplimiento ha estado muy presente en los discursos que se han pronunciado. Así, el propio Pisarello ha acusado al PP y a Vox de ser “falsos constitucionalistas” por sus reticencias con el proyecto de Memoria Democrática que impulsa el Gobierno y ha ensalzado a los movimientos memorialistas que “piden verdad y justicia” como los “verdaderos constitucionalistas”. “Paradójicamente, son los que más ignoran y pisotean la Constitución”, ha señalado el diputado morado. “Nuestro espacio político es republicano y pedimos más cambios constitucionalistas, pero somos los constitucionalistas”, ha afirmado.

Javier Sánchez-Serna, también miembro de Podemos en la Mesa, por su parte, ha cargado duramente contra el PP por “secuestrar el Poder Judicial” desde hace cuatro años y ha acusado a los populares de “incumplir la Constitución de forma sediciosa”.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha apelado a los artículos 138 y 139 de la Constitución porque pregonan el “desarrollo territorial en equilibrio” ya que la “acción del Gobierno no se encamina hacia ese equilibrio territorial”, después de que en el Consejo de Ministros se decidió que la ubicación de la sede de la agencia espacial española fuera en Sevilla. Guitarte ha lamentado que el Gobierno no haya cumplido con lo que “se pregona” en mociones que se votan en el Congreso, que “es buscar la cohesión territorial” en España ya que se está adjudicando la sede a la cuarta ciudad española en población. En todo caso, Guitarte ha dicho que no descarta presentar más recursos ante la Justicia por este procedimiento de adjudicación, después de que ya presentara uno ante la Audiencia Nacional que aún no se ha resuelto.