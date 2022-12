El PP recurre el cambio de mayorías para elegir el TC y apela a Robles y Llop para que se desmarquen

El PP está convencido de que hay otro PSOE más allá de Pedro Sánchez: así lo demuestran también todas las voces críticas (desde Alfonso Guerra a Emiliano García-Page) que hay con la conducta del presidente del Gobierno y su entreguismo al independentismo. De ahí que el PP apele constantemente a barones y cargos socialistas para que se desmarquen de la línea que está siguiendo Sánchez con sus socios independentistas, con cesiones tan polémicas como la supresión de la sedición, la rebaja de penas de malversación y el cambio en las mayorías para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (pasando de tres quintas partes a mayoría simple), algo que los populares han anunciado hoy que han recurrido ante el propio TC. Si Cuca Gamarra reclamó ayer a García-Page que pasara de las palabras a los hechos y que los nueve diputados del PSOE por Castilla-La Mancha voten mañana contra la reforma del Código Penal, este miércoles, en la sesión de control, dos diputados populares han apelado a que hagan lo mismo las ministras Margarita Robles y Pilar Llop, juezas y con un discurso que podría estar más alejado del entreguismo a Esquerra y Bildu.

Así, el diputado del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, ha preguntado a Llop si van a seguir “cediendo al chantaje de los separatistas” tras suprimir la sedición y el “lavado de cara” de la malversación (rebaja de penas de doce a cuatro años). La ministra de Justicia ha evitado dar una respuesta concreta sobre este tema y se ha limitado a decir que el Gobierno “gobierna para una mayoría social” y ha contraatacado con el bloqueo de la renovación del Poder Judicial, acusando al PP de incumplir la Constitución. “No la he visto muy convencida a la hora de defender esta reforma porque va en dirección contraria a lo que prometieron en campaña”, ha replicado Bermúdez de Castro, y ha sostenido que el PP no puede pactar el CGPJ con quien pacta “rebajar las penas con los condenados”, con quien “asalta el Tribunal Constitucional” tras el cambio de las mayorías para la elección de los miembros o con quien “insulta a los jueces” tras las acusaciones de “machismo” de Irene Montero.

Por su lado, el diputado del PP, Carlos Rojas, ha reprochado que el Gobierno legisle al “dictado” de los independentistas y de quien “se jacta de que le darán un golpe más fuerte al Estado”. Por ello, ha preguntado a Robles si va a continuar “transigiendo” tras los indultos, la reforma penal o la ley del “sí es sí”: “¿Está dispuesta a seguir en el cargo?”, ha preguntado. La ministra de Defensa ha tratado de sortear la respuesta acusando al PP, nuevamente, de que incumple la ley al no acceder a renovar el gobierno de los jueces. “Es evidente que se avergüenza de su respuesta y, por eso no la da. Deje los argumentarios de partido”, ha espetado Rojas, a lo que luego, la ministra le ha replicado con lo mismo: “Déjese de cantinelas y de argumentarios y no se preocupe tanto por mí”. “Estoy muy orgullosa de este gran país, de los jueces, de los españoles, de las Fuerzas Armadas”, ha añadido la ministra de Defensa.

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha salido más tarde a anunciar que su partido ha registrado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que suspenda de manera inmediata, antes de mañana, el cambio de mayorías para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Este cambio se vota mañana junto a la reforma del Código Penal, ya que se ha introducido como una enmienda y es, precisamente, eso lo que reprochan los populares: que se hayan mezclado cosas muy dispares en una misma ley. Además, también están en contra del propio proceso legislativo que se ha seguido, tan rápido (menos de un mes) y sin casi margen para la reflexión y el debate, y están en contra del contenido de la ley porque supone un cambio de mayorías y, a partir de ahora, el CGPJ podrá elegir a los dos miembros del TC que le corresponden por mayoría simple (en lugar de tres quintas partes, como ocurría hasta ahora).

Gamarra, además, ha agitado el fantasma del referéndum: “Necesitan controlar el Tribunal Constitucional para que se pueda celebrar el referéndum que tanto se está hablando en el día de hoy”, ha señalado. El TC está compuesto por doce miembros: cuatro escogidos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el CGPJ y dos por el Gobierno. El Gobierno, con la reforma legal, quiere cambiar la forma de elección de los dos que corresponden al CGPJ.