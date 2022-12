Abascal garantiza que trabaja para censurar al Gobierno de Sánchez en el Parlamento

Arropado por su Grupo parlamentario y con suma contundencia, el líder de Vox, Santiago Abascal ha denunciado el “golpe institucional” al Estado de Derecho que se está llevando a cabo en la Cámara Baja y que tildó de “inconcebible e inaudito”. “Hoy hemos visto cómo desde la tribuna se ha sometido a los jueces; donde se les ha tildado de golpistas a los propios magistrados que velan por nuestra Constitución”, denunció.

Abascal criticó “la impunidad de los que han pisoteado la Constitución” algo que, advirtió, ahora no tendrá “ni consecuencias políticas, ni penales” -en referencia a la eliminación del delito sedición sustituido por el de desórdenes públicos- . “Hoy se van a votar cosas gravísimas a petición de los que han dicho que volverán a cometer un delito, al igual que en la malversación, facilitando la futura comisión de delitos”. “Se va a votar la rebaja de la malversación donde, si el político no se lleva el dinero a casa, no es tan grave” porque, si lo toma para un “régimen clientelar, para corromper la democracia”, no pasará nada. También reprochó el “cambio en el modo de elección de los magistrados del TC que es completamente inconstitucional”.

“Hoy España está a los pies de los caballos frente a un Gobierno que no cree en la democracia, frente a unos partidos de izquierdas se rasgan las vestiduras los mismos que, cuando dejábamos los escaños o la tribuna, nos pedían que sacáramos las pistolas y las balas”, denunció Abascal ya que todo el Grupo Vox abandonó la sesión plenaria cuando se iba a iniciar el debate de la reforma del Código Penal.

El líder de Vox, Santiago Abascal, durante el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados abandona el hemiciclo junto a su Grupo Parlamentario. FOTO: Kiko Huesca EFE

El líder de Vox anunció que hará “todo lo posible y lo que esté en nuestras manos” para señalar a Gobierno ante la opinión pública y ante Europa. Garantizó que su partido seguirá trabajando para poder “censurar en el Congreso a este Gobierno ilegítimo que toma decisiones ilegítimas”. Abascal aseguró que, desde su partido van a actuar con “prudencia, inteligencia y moderación” buscando a la persona indicada para presentar esa moción de censura. “Trabajaremos sin descanso, pero estén convencidos de nuestra determinación”. También adelantó que tomarán todas las medidas que sean posibles en la Mesa además de presentar recursos en el Tribunal Constitucional, mediante querellas, apoyando las protestas civiles o animando a los medios a la movilización social y trabajarán para que este Gobierno sea censurado en el Parlamento.

Con estas palabras evitó desvelar, como en otras ocasiones se le ha preguntado si, en el caso de que no encontrar ese candidato de consenso, volvería a presentarse él a dicha moción. “No voy a adelantar hipótesis de si seré yo el candidato. Nunca me despisto y respondo siempre lo mismo”. Asimismo, tildó de “interesante” el hecho de poder coordinar con el PP, principal partido de la oposición, acciones en la misma dirección. Por ello, saludó que el líder del PP, Alberto Núñez Feijòo que cree que “es un error la moción” haya valorado la posibilidad de no votar en contra. “Él piensa que es erróneo presentarla, y yo pienso q es erróneo no hacerlo”. Abascal estimó que “es un buen punto de partida para poder hacer algo”.