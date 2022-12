Cuatro semanas para la reforma de sedición y malversación: supera el último trámite antes de la votación final

Esquerra ha conseguido lo que se propuso: reformar el Código Penal para suprimir la sedición y rebajar las penas de la malversación para beneficiar a los políticos independentistas condenados y encausados por el “procés” antes del 31 de diciembre. A cambio, han facilitado la tramitación de los presupuestos. Todo ello se ha producido en apenas cuatro semanas: Pedro Sánchez anunció la reforma legal el 18 de noviembre, la primera votación se celebró el 24 de noviembre y la votación final tendrá lugar este jueves en un nuevo pleno extraordinario después de que este mismo martes haya superado el último trámite en la Comisión de Justicia, con un resultado bastante estrecho (19 votos a favor, 17 en contra y una abstención).

Esta velocidad en la tramitación ha recibido reproches de varios grupos y ha generado escenas particulares (por ejemplo, la propia diputada de la CUP, Mireia Vehí, se ha visto obligada a pedir que se repitiera una votación de una enmienda porque era incapaz de atender todo el volumen de documentos). En este sentido, el PP ha reclamado a la Mesa del Congreso que frene la tramitación urgente de la ley, que se pidan informes a los órganos consultivos (Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado) y que la Mesa de la Comisión de Justicia tumbe enmiendas relacionadas con el cambio de mayorías para la elección del Tribunal Constitucional. A esas peticiones se ha unido también Vox. Hasta JxCat, partido independentista, ha criticado que se ha “hurtado” el debate con esta velocidad de tramitación.

En esta reforma del Código Penal (ya van más de una decena en esta legislatura), destacan sobre todo dos cuestiones: la supresión del delito de sedición, por el cual fueron condenados los políticos independentistas; y, la rebaja de penas por la malversación “política” (administración desleal) de doce a cuatro años de prisión. Además, junto a estas reformas del Código Penal, en la proposición de ley se ha introducida una enmienda para el cambio de mayorías para la elección de los dos miembros del Tribunal Constitucional que corresponde al Consejo General del Poder Judicial.

Lo cierto es que la reforma ha sido tan delicada que no todo el bloque de la investidura ha apoyado. Así, Bildu se ha abstenido (en el PSOE restan hierro a este punto y lo atribuyen a que no han presentado ninguna enmienda) y ha evitado participar de esta reforma penal, tratando de ponerse de perfil. Además, Podemos ha apoyado finalmente esta modificación legal con muchas dudas y ha evitado formar parte de la negociación de la malversación, aunque luego Gabriel Rufián (ERC) ha puesto esto en cuestión: “Hay gente que ha estado llevando la negociación y, de repente, dice que no la lleva”, ha dicho. Los republicanos, envalentonados, consideran que esta reforma penal permitirá beneficios para los independentistas condenados y han dado un golpe de efecto presentando ya su nueva hoja de ruta hacia un nuevo referéndum de independencia.

Luis Santamaría (PP) ha señalado a Pedro Sánchez de “pasar a la historia por deconstruir España y demoler el pacto de la Transición” y ha acusado al PSOE de “tender un puente de plata a Junqueras para que sea candidato a la Generalitat”. “Cataluña está más cerca que nunca de un nuevo referéndum”, ha afirmado, antes de advertir de que presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional contra esta reforma, apoyados jurídicamente en las advertencias de los letras que han catalogado de “antijurídicas” hasta nueve enmiendas (37, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62 y 82).