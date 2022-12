La no reivindicación del envío de los paquetes-bomba reafirma la autoría de un“lobo solitario”

La no reivindicación por parte de ningún grupo del envío de paquetes bomba a distintas personas y entidades a primeros de este mes acrecienta la sospecha de que el autor es un “lobo solitario” que, sin embargo, podría haber sido “dinamizado o manipulado” por algún grupo organizado, en el contexto de la guerra que mantienen Ucrania y Rusia.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras el asunto, las investigaciones continúan, con las lógicas dificultades al haberse ampliado el posible origen de los envíos no sólo a Valladolid, sino a León y Galicia, tay como adelantó este periódico.

Las motivaciones del actor-lobo solitario parecen claras a favor de Rusia y contra Ucrania y los países que apoyan a Kiev tras la invasión. Sin embargo, tampoco se puede descartar que se trate de una acción de falsa bandera.

La preparación minuciosa de los artefactos, desde la fabricación en madera de las cajas --idénticas-- que contenían el explosivo y su sistema de activación, demuestran un conocimiento sobre la confección de este tipo de bombas caseras que “pasa m´sas allá de los tutoriales de fácil acceso en internet o en la dark web (red oculta)”, agregan.

El hecho de que escribiera a mano las direcciones de los lugares y personas a las que remitió los artefactos supone o que se trata un individuo con algún tipo de demencia y afán de protagonismo (desde el anonimato); o bien que, por las razones que sean, está completamente convencido de que nunca lo van a localizar, si es que aún se encuentra en territorio nacional.

Lo que parece claro es que se trataba de una “acción de influencia”, para causar la alarma y lanzar una advertencia a los que colaboran con Ucrania desde España y a las propias autoridades consulares de aquel país. ¿Un “lobo solitario prorruso, que ha dejado de actuar y que, además, escogió el momento preciso para hacer los envíos? Mucha coincidencia para alguien que no está preparado o dinamizado por algún grupo organizado. Cabe recordar que la remisión de las bombas se hizo el mismo día en que partió para Ucrania del El Equipo Policial de Apoyo (EPA) español que investigará crímenes de guerra en aquel país y que fue despedido por el ministro Grande-Marlaska en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Lo forman once agentes de Policía y Guardia Civil.

La operación de desinformación y desestabilización que se pretendía la logró el terrorista ya que la noticia de los paquetes bomba tuvo repercusión internacional y colocó a España en el foco de la noticia. Ha habido expertos internacionales que han situado estos hechos dentro de las campañas globales que desarrollan los terroristas durante los periodos navideños, aunque en este caso la motivación de la guerra ruso-ucraniana parece clara.

Lo demuestran los objetivos elegidos: presidente del Gobierno; Instalaza, que fabrica armas enviadas a Ucrania; Centro de Satélites, desde donde se vigilan los movimientos que se producen en el conflicto bélico; ministra de Defensa y embajadores de Ucrania y los Estados Unidos.

Los artefactos, seis cajas de madera idénticas (fabricadas, no compradas), disponían de un sistema de ignición de pistón (no hace falta circuito eléctrico). Al abrir el sobre, se libera el pasador conectado a un muelle que percute en dicho pistón y se produce la deflagración y la liberación de la metralla contenida en el artefacto. “Su confección no está a la altura de cualquiera que consulte tutoriales en Internet”, subrayan.

Las fuentes consultadas insisten en que el actor (“lobo”) solitario podría haber sido entrenado previamente por expertos en la materia y se le habrían dado instrucciones para mandar los paquetes coincidiendo con el despliegue de la EPA en Ucrania, a modo de mensaje a España. El por qué se ha elegido nuestro país y no otro podría derivar de la controversia que algunos grupos han manifestado a la colaboración con Kiev y al clima de crispación política que se vive en estos momentos.

El hecho de que el primer artefacto fuera remitido al presidente del Gobierno el pasado día 24 de noviembre y no se diera conocimiento a la opinión pública sobre lo ocurrido, aunque la investigación comenzó inmediatamente, habría provocado el envío de los otros, ya que el terrorista busca siempre la publicidad y no lo había conseguido.

Al haber introducido metralla en algunos de los artefactos (bolas metálicas y tornillos) queda clara la voluntad de hacer daño o matar. No se trata de una simple deflagración sino de una bomba en todos sus términos que, insisten, requiere de conocimientos técnicos para su confección. En algún lugar los habrá aprendido el individuo que los ha enviado, concluyen.