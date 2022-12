El Rey estrena el año en Brasil para asistir a la toma de posesión de Lula

El Rey inaugurará el año fuera de España. En concreto, se desplazará hasta Brasil para acudir el día 1 de enero a la toma de posesión del nuevo presidente del país suramericano, Luiz Ignácio Lula da Silva. En esta ocasión, le acompañará el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. El relevo presidencial será el número ochenta del Monarca, que se estrenó por primera vez en 1996, siendo todavía Príncipe de Asturias, en la jura de Álvaro Arzu como presidente de Guatemala y se iniciaba entonces una costumbre que permitió que el entonces heredero tomara protagonismo y se le conociera en la escena internacional. Fue, de hecho, durante el Gobierno de Felipe González cuando se decidió que el actual Jefe del Estado asistiera a los relevos presidenciales en Iberoamérica, región clave en la política exterior española debido a las raíces culturales, lingüísticas e históricas. En este sentido, desde hace 26 años Felipe VI ha sido testigo, primero como príncipe de Asturias, y después como jefe de Estado, de casi todos los relevos presidenciales. En concreto, como Príncipe asistió en 69 ocasiones a una toma de posesión y la del brasileño Lula será su número once y la primera del próximo año como Jefe de Estado.

El hecho de que Lula jure su cargo el 1 de enero no es baladí. Está recogido en la Constitución brasileña de 1998 que establece que desde el triunfo del candidato, que puede ser en la primera o segunda vuelta, transcurren siempre dos meses de gobierno en interinidad. Cabe recordar que el anuncio de la victoria de Lula, que se enfrentará a su tercer mandato, se hizo publicó el pasado 31 de octubre. Durante este año, el Rey ha estado presente en las tomas de posesión de Xiomara Castro (Honduras); Gabriel Boric (Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica) y Gustavo Petro (Colombia).

Desde el Ministerio de Exteriores, señalaron ayer a través de un comunicado que la presencia del Rey y los dos miembros del Ejecutivo que le acompañan «reafirma la voluntad de España de continuar reforzando los sólidos vínculos de amistad que unen a España y Brasil, vínculos que van acompañados de unos valores compartidos que redundan en beneficio de nuestros ciudadanos».

Según publica la prensa brasileña, la toma de posesión del presidente electo será presenciada por delegaciones de unos 120 países, entre ellos 17 jefes de Estado y de gobierno.

Con su presencia, el Rey representa al Estado español en las relaciones internacionales, una de las funciones que le están atribuidas en el artículo 56 de la Constitución Española. No en vano, la última palabra respecto a su asistencia siempre la tiene el Gobierno, que es quien decide política exterior de España y si se acude o no. En este sentido, la posible ausencia de Don Felipe en alguna toma de posesión se justificaría por tres motivos: agenda, continuidad en el mandato o porque no hay referendo del Gobierno de turno. No será la primera vez que Felipe VI presencia la toma posesión de Lula, ya lo hizo en enero de 2003, siendo Príncipe de Asturias. Además, ese mismo año volvieron a coincidir en Oviedo en los Premios Príncipe de Asturias, donde el presidente brasileño fue galardonado con el de Cooperación Internacional.