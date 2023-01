La segunda jornada de la ponencia de la Ley de Seguridad Ciudadana se volvió a reunir el pasado jueves y aprobó nuevas modificaciones a la norma, muchas de ellas dirigidas a restringir la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En una hora llegaron a aprobarse un total de 29 artículos, quedando ya solo cinco pendientes para la próxima semana que son: Art. 23, 30, 32.3, 37.4, 36.6, y la Disposición Final Primera donde están incluidos los rechazos en frontera.

Rebaja económica

Entre las modificaciones se incide de nuevo en la cuantía que deberá pagar el infractor. En este caso se modifica el Art.39 y rebajan las sanciones que bajan su tope máximo. Si antes estaba entre 100 a 600 euros ahora queda en una horquilla de 100-500€. Incluyen un Art. 53 bis nuevo: donde indican que “se tendrá en cuenta, para su individualización la situación económica del responsable” o de los familiares del infractor y se ponderará así la capacidad económica y el fraccionamiento o suspensión de las sanciones.

También quedó aprobada una disposición transitoria única para que así, a los procedimientos sancionadores ya iniciados con la Ley de Seguridad Ciudadana actual, e incluso ya con infracciones cometidas, se les aplicará ésta reforma siempre que sea más favorable al infractor. Esta retroactividad permite favorecer a los delincuentes actuales y a los que ya fueron sancionados, que verán modificadas sus multas.

La reforma modifica el Art. 23 que hace referencia a las manifestaciones y reuniones que podrán realizarse sin previa comunicación. Por ejemplo, cuando entre en vigor, se podría cortar en 30 lugares diferentes la ciudad de Madrid con lo que eso conlleva sin que ello implique sanción grave y con lo que supone para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tendrían que actuar en esos treinta puntos diferentes en detrimento de otras funciones en el ámbito de la seguridad. Ahora, este hecho, constituirá una sanción leve, pero no llevará sanción si esas manifestaciones no comunicadas son por un acontecimiento de “repercusión social que no admite demora” siempre que no se cause violencia o alteración del orden público.

En la primera jornada de la ponencia de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se acordó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán sancionar gravemente la tenencia de burundanga, entre otras sustancias tóxicas. A esto, se suma las consecuencias de la Ley del “solo sí es sí” que ha rebajado la condena o excarcelado a agresores sexuales y violadores de una norma que iba encaminada a “proteger” a las mujeres o la polémica que le sigue por los chistes que la secretaria de estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, “Pam” hizo de ello. Por ello, en la reforma llama la atención que se retoque el artículo 37.5 de la norma donde, actualmente, figura como sanción leve la “realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal”. El PSOE y sus socios acordaron eliminar de este punto, como infracción leve, la “exhibición obscena” que desaparecerá del texto.

La Policía Nacional en la manifestación contra un acto de precampaña de Vox en Vallecas. FOTO: Rodrigo Jiménez EFE

“Maniatar” a los agentes

Varios artículos de la reforma van dirigidos a “maniatar” la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En concreto, en la modificación del artículo 23.3 “se deberá proceder a la disolución de una manifestación de manera verbal y claramente audible”, dando, además, un plazo previo, “que deberá ser suficiente antes de la adopción efectiva de las mismas”. La portavoz de Interior del PP en la comisión de Interior, Ana Vázquez advierte de que “si te están achicharrando con piedras y tienes que darles un plazo antes de cargar y decirlo de manera audible a miles de manifestantes, es totalmente imposible”. Y es que solo podrán actuar, sin dar el aviso de manera verbal, si se emplean armas o explosivos. “Es una vergüenza que el Gobierno siga haciendo leyes para favorecer a los delincuentes y no para garantizar la seguridad de los españoles”, apuntó Vázquez.

Otro de los retoques de la norma va enfocado “dudar” del trabajo que llevan a cabo a diario las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que incluyen una disposición adicional para “formar a los agentes en mediación y métodos alternativos al conflicto”.