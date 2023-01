La sociedad civil clama contra Sánchez porque “no todo vale”

Una hora antes del inicio de la manifestación la Plaza de Cibeles de Madrid comenzó a llenarse. Miles de banderas de España ondeaban en las manos de los participantes, y también a modo de capa o sombrero. Un cartel dejaba constancia de un Pedro Sánchez con la nariz de Pinocho junto a un “¡¡¡¡Basta ya!!!! Gobierno, traidor”. De fondo, sonaba el “Resistiré” del Dúo Dinámico que acompañó, a modo de “himno” el confinamiento durante la pandemia y que hoy, junto a “Mi querida España” se sumaba a la indignación de la sociedad civil.

Más de un centenar de asociaciones y colectivos secundaron la protesta que aunó las voces de miles de ciudadanos descontentos que dieron una respuesta “cívica y combativa” a las decisiones de Pedro Sánchez.

Foro España Cívica y Fundación Foro Libertad y Alternativa llamaron a defender la Constitución, la democracia y las instituciones ante la “grave situación” de “crisis global” en lo político, económico y social que atraviesa el país. Además de los organizadores, detrás de esta convocatoria la secundaron plataformas como Unión 78, Libres e Iguales, Neos, Convivencia Cívica Catalana, S’ha Acabat, Dignidad y Justicia, Diálogos en Libertad o la Asociación por la Tolerancia, entre otras.

Bajo el lema “Por España, la democracia y la Constitución” la sociedad civil alertaba del deterioro de la democracia, el debilitamiento del Estado y la “gran erosión” que sufren las instituciones. Los manifestantes clamaron contra la adaptación del Código Penal hecho a medida de los intereses de sus transgresores, contra el indulto a los condenados por sedición, la salida de las cárceles de los terroristas de ETA y la “colonización partidista” de las instituciones, especialmente la del Tribunal Constitucional.

“Fuera el mentiroso, traidor, apátrida, psicópata y okupa de Moncloa. Defendamos nuestro país”, era otro de los carteles que portaban los manifestantes junto a un “viva España” o “que te vote Txapote” -el sanguinario terrorista de ETA-.

Los principales partidos de la oposición estuvieron representados (PP, Cs y Vox).

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo no asistió a la concentración pero sí envió una representación de miembros del partido: vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, y la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

Tellado destacó ante los medios que “salimos a la calle para sumarnos al grito y al basta ya de las asociaciones cívicas y decirle a Sánchez que no todo vale para seguir en el gobierno de la nación. Es un Gobierno incompetente, que está permitiendo que agresores sexuales salgan de prisión y hayan visto sus penas reducidas por la incompetencia de una ministra y la soberbia de un Ejecutivo que ha avalado la mal llamada Ley del “solo sí es sí”, apuntó. Además, aseguró que “Sánchez llegó al Gobierno por una mentira” y que, por tanto es un gobierno “basado en una gran mentira”. Por ello, pidió a Sánchez que “no vale todo” y aseguró que no se puede equiparar la manifestación de hoy en Cibeles con la de Cataluña de los separatistas porque en la de hoy “se reivindica la Constitución y salvaguardar el Estado de Derecho. Esa equidistancia no es de recibo”. Tellado expresó que “me gustaría que los socialistas estuvieran aquí, defendiendo la Constitución y el Estado de Derecho. Muchos piensan como nosotros, pero no les permite decir lo que piensa, como le ha pasado a Joaquín Leguina”.

Por parte de Vox, su presidente, Santiago Abascal aseguró que “estamos en el mejor lugar que podíamos estar hoy, convencidos de la necesidad de una movilización masiva hasta la expulsión del autócrata Pedro Sánchez”. Destacó que estar con la sociedad civil es estar con la mejor compañía posible “frente al peor Gobierno de nuestra historia, frente al Gobierno de la mentira a los electores, frente al Gobierno de los pactos oscuros con todos los enemigos del orden constitucional y de la unidad de la nación”.