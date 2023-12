El 60% de los votantes del PSOE creen que la amnistía es inconstitucional

Pedro Sánchez quiere aprobar la amnistía lo antes posible para intentar que el desgaste se diluya con el tiempo y la ciudadanía la olvide. Y no es para menos teniendo en cuenta lo impopular que parece la medida también entre sus propios votantes: según una encuesta de NC Report para LA RAZÓN, un 59,7% de los electores socialistas cree que la amnistía es inconstitucional. Con el total de encuestados, el porcentaje de los que consideran que la medida no cabe en la Constitución asciende a 68,8% (es decir, tomando cifras de los votantes de todos los partidos), según el sondeo realizado entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre con 1.000 entrevistas.

Hoy se cumplen 45 años de la Constitución y el aniversario va a estar marcado por la amnistía, que ha suscitado mucho rechazo político y social porque es considerada una ley inconstitucional que rompe la igualdad entre españoles y privilegia a los independentistas (exime de todas las consecuencias judiciales por sus actuaciones durante el «procés»). La encuesta también recoge el amplio rechazo social que está viéndose en la calle con importantes movilizaciones: la mayoría de encuestados no solo considera que es inconstitucional, sino que también se opone a ella.

En total, un 64,3% de los españoles se muestra en contra de la medida de gracia: salvo los electores de Sumar, los de PP, PSOE y Vox están mayoritariamente en contra. En este sentido, un 96,3% de los votantes del PP la rechaza, igual que el 100% de los de Vox. Por parte del PSOE, un 48,3% se oponen a la amnistía y tan solo un 31% la apoya. En este marco, Sánchez va a tener que hacer muchos esfuerzos en los próximos meses para superar el desgaste que está suponiendo este olvido legal, que es el alto precio que ha tenido que pagar para ser investido porque hasta sus propios votantes rechazan la medida de gracia y la consideran inconstitucional (es decir, Sánchez va a tener que demostrar que la ley mejora la convivencia y es constitucional).

La amnistía no solo genera rechazo por la desigualdad que causa entre españoles, sino también alimenta la desconfianza que genera Sánchez, ya que rechazó hasta la saciedad que fuera a aprobarla y al final lo ha acabado haciendo. Y esa desconfianza se puede constatar en que un 47,6% de los encuestados ve posible que el actual presidente del Gobierno vuelva a repetir la operación con el referéndum de independencia y ceda a la celebración (tal y como piden Junts y ERC), pese a que ahora lo niegue. Tan solo un 38,9% confía en que no cederá al referéndum (el otro 13,5% evita contestar).

En todo caso, la Constitución llega a su 45 aniversario en un estado delicado, tal y como reconocen una parte importante de los encuestados: por un lado, creen que Sánchez está debilitándola; y, por otro, creen que hay que introducir una reforma. Pese a todo ello, un 82,6% de los ciudadanos considera que la Carta Magna sigue vigente y, por tanto, no es necesario un nuevo proceso constituyente: además, esta opinión es transversal entre los votantes de todos los partidos, sea PP (97,4%), PSOE (89,7%), Vox (90,9%) y Sumar (72,7%). De hecho, un 84,3% de los encuestados reconoce y ensalza la Constitución de 1978 porque ha dado décadas de estabilidad y prosperidad.

Mientras, hay un 55,7% de españoles que considera que Sánchez está debilitando la Constitución por sus pactos con los independentistas, aunque mayoritariamente son votantes del PP y Vox. Un 65,5% de los electores socialistas, por el contrario, no tiene esa opinión, igual que un 84,5% de los simpatizantes de Sumar.

Lo que sí parece generar bastante debate es si hay que introducir reformas en la Carta Magna o no. En este sentido, un 49,2% asegura que sí hay que hacer reformas, mientras que un 46,8% cree que no. Es decir, hay prácticamente un empate técnico. Si bien, la sorpresa salta cuando se hace «zoom» y se pone la vista sobre los votantes: tan solo los del PP creen mayoritariamente (68,3%) que no hacen falta modificaciones, mientras que una buena parte de los del PSOE, Vox y Sumar se alinean a favor de los cambios.

Un 55,2% de los votantes del PSOE cree que sí es necesario una reforma constitucional, igual que un 63,6% de los de Vox (cabe recordar que los de Santiago Abascal han defendido siempre la abolición de las comunidades autónomas y la ilegalización de los partidos independentistas) y un 75% de los de Sumar.

Vox es el único partido del arco parlamentario que aboga por la ilegalización de las fuerzas separatistas, pero la mayoría de los encuestados está en contra de esa idea: en total, un 49,9% (un 38,2% sí está a favor). Por votantes, sí es cierto que llama la atención que haya un 48,8% de votantes del PP que sí defienden esa ilegalización de los partidos independentistas, igual que un 20,7% de los del PSOE (de Sumar, tan solo un 9%). Tanto PP, como PSOE y Sumar han estado en contra de ilegalizar a los secesionistas porque la Constitución no es militante y, por tanto, esas formaciones pueden seguir teniendo representación parlamentaria pese a sus planteamientos políticos.

Lo que sí parecen considerar una buena parte de los españoles es que el PSOE está negociando sin transparencia con los independentistas después de la última reunión con Junts en Suiza rodeada de máximo secretismo: en total, un 54,8% así lo piensa, mientras que un 43,1% opina lo contrario.

Finalmente, poco más de la mitad de los encuestados (50,2%) cree que Sánchez no va a ceder ante sus socios y va a reformar la Constitución para cambiar la Jefatura del Estado y proclamar una República. En este sentido, cabe recordar las presiones de todos los aliados de los socialistas contra la Casa Real (ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG...).