Ábalos confronta a Aldama: niega los pisos "con señoritas" y dice que no tiene dinero fuera de España

José Luis Ábalos ha negado en el Tribunal Supremo que hubiera visitado los "pisos con señoritas" que Víctor de Aldama dijo que alquiló para él y para el ministro Ángel Víctor Torres. El magistrado que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente, le ha preguntado específicamente si estuvo en el famoso piso de la calle Atocha al que se refirió el comisionista, a lo que él ha respondido que no recordaba haber estado en estas viviendas.

El instructor del caso Koldo, que le citó formalmente como investigado tras recibir el aval del Congreso de los Diputados, le ha preguntado también si estuvo en otra vivienda de la calle Ayala, en pleno barrio Salamanca. El exministro ha respondido que desconoce dónde está porque no suele frecuentar esa zona, a lo que el instructor ha respondido que él "tampoco". Con todo, las fuentes consultadas matizan que el instructor no le ha preguntado específicamente por si hubo o no mujeres de compañía en dichas viviendas, sino simplemente si estuvo presente en las mismas, coincidiendo con las fechas aportadas por Aldama como fuente de prueba.

"Las reuniones oficiales las tenía en el Ministerio"

Fuentes jurídicas confirman a LA RAZÓN que el que fuera secretario de organización del PSOE también ha sido preguntado por el episodio conocido como 'Delcygate'. Ábalos ha confirmado que subió al avión de Delcy Rodríguez la madrugada del 20 de enero de 2020, aunque ha descartado que Aldama estuviera allí. El magistrado Puente le ha preguntado por estos extremos a tenor de las confesiones del comisionista, en relación con la visita furtiva de la vicepresidenta de Venezuela.

El exministro ha respondido que, efectivamente, subió al avión en el que aterrizó la 'número dos' de Nicolás Maduro aquella madrugada y que lo hizo con el entonces comisario de Barajas. Nadie más. Ábalos ha indicado que estuvieron en el interior del aeroplano hasta que el excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, Jesús María Gómez Martín, les ordenó bajar. De ahí se fueron a la sala de autoridades del aeropuerto donde acompañaron a la vicepresidenta venezolana en las siguientes horas.

De esta forma Ábalos ha desmentido que estuviera con Aldama en el momento de los hechos o que se hubiera alquilado una vivienda en el barrio de El Viso para alojarla durante los día que tenía previsto estar en España. En concreto, el magistrado le ha preguntado por si conocía que se había reservado una vivienda de lujo en la calle Oquendo y el exministro ha dicho que desconoce donde está esa dirección.

El 'ex número tres' del PSOE ha desmentido de esta forma al comisionista del caso Koldo quien, en sede judicial expuso que Rodríguez tenía previsto reunirse con, al menos, cinco ministro del Gobierno de Pedro Sánchez y que éste último autorizó su visita al país, pese a que sobre ella pesaba la prohibición de entrar en el espacio Schengen de la Unión Europea. "Yo las reuniones oficiales las tenía en el Ministerio", ha precisado, según las fuentes consultadas.

Otro de los puntos clave en la declaración que apenas se ha alargado media hora ha sido la posible existencia de patrimonio fuera de España. Ábalos ha reiterado lo defendido en su primera comparecencia del 12 de diciembre y ha dicho que no posee cuentas ni bienes inmuebles en el extranjero; únicamente una propiedad a nombre de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), una ONG que está bajo el foco de la Guardia Civil a cuyo nombre se compró una vivienda de más de 1 millón de euros.

La vivienda de Perú y Fiadelso

Sobre este asunto Ábalos ha especificado que se adquirió a nombre de la Fundación, la cual se impulsó hace más de tres décadas, y que se cedió a su nombre. Con todo, ha insistido en que en España no tiene depósitos y que solo tiene dos propiedades, su vivienda en la localidad de Valencia y un local más. Nada más.

Así pues, Ábalos ha ratificado todo lo que confesado el 12 de diciembre, cuando compareció durante más de 3 horas ante el magistrado del caso Koldo. Al igual que hiciera entonces, el exministro ha respondido únicamente a las preguntas del magistrado instructor y de su defensa letrada, aunque esta vez lo ha hecho imputado formalmente por cuatro delitos (organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación). Las acusaciones no han formulado preguntas para él.

Al término del escueto interrogatorio la Fiscalía ha pedido retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado. El motivo esgrimido ha sido los "indicios de criminalidad" que pesan sobre él. Su defensa, que ejerce el penalista José Aníbal, se ha opuesto, precisando que no hay riesgo de fuga puesto que sigue cumpliendo con sus funciones como diputado del Congreso.

En su anterior comparecencia se le preguntó por otros aspectos que se investigan en la causa, como el disfrute de una vivienda en La Alcaidesa (Cádiz) que pagó la trama liderada por Aldama y su exasesor, Koldo García, y también el alquiler de la vivienda de lujo donde se hospedó su expareja, Jessica Rodríguez, en plena pandemia. Sobre la primera de las cuestiones dijo que él abonó su alquiler religiosamente y sobre la segunda determinó que la contratación de su expareja en una empresa dependiente de Transportes fue cosa de Koldo García puesto que para entonces él ya había roto con ella.