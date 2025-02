La Guardia Civil rastrea cuentas corrientes de Ábalos y su entorno fuera de España

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil centra las investigaciones sobre el patrimonio de José Luis Ábalos en su entorno más cercano y en las posibles cuentas en el extranjero que pudiera tener, según informan fuentes del caso a LA RAZÓN. Los agentes sospechan que el exministro socialista podría haber ocultado o traspasado a terceras personas montantes económicos o inmobiliarios.

Se trata de unas pesquisas que se han ralentizado en el tiempo, dado que el magistrado que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente, estaba a la espera de que el Congreso aprobara el suplicatorio para arrancar la investigación formal contra él. Sin embargo, los investigadores ya tenían los indicios recabados a tenor de las pesquisas practicadas en la Audiencia Nacional.

El magistrado Moreno pidió al Supremo que abriera causa contra él por tres presuntos delitos (organización criminal, cohecho y tráfico de influencias) y el instructor Puente accedió y añadió malversación. La causa puso el foco en él por la adjudicación de los contratos de mascarillas a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, aunque rápidamente se amplió a otras aristas como el disfrute de una vivienda vacacional en Cádiz que habría costeado la red o sus vínculos con Jessica Rodríguez, su pareja en aquel momento y quien acabó contratada en Ineco, empresa dependiente de su Ministerio.

Presunto cobro de mordidas

Sin embargo, la UCO dedica buena parte de sus esfuerzos en rastrear un presunto enriquecimiento patrimonial ilícito; especialmente tras descubrirse que hubo un reparto de mordidas por los contratos de pandemia de unos 17 millones de euros. A ello se añade las confesiones de Víctor de Aldama, quien en su primer interrogatorio en sede judicial, el 21 de noviembre, expuso que pagó 400.000 euros al exministro. De ellos 250.000 serían una comisión por las adjudicaciones de mascarillas.

El rastro del dinero desviado fuera de España ha llevado a los investigadores a Portugal y, muy especialmente, al Caribe. El principal foco de la investigación de los agentes de la UCO está siendo las sociedades o dinero en el exterior, según informan fuentes del caso. El objetivo será encontrar el montante de las presuntas "mordidas" de las que habló el empresario Víctor de Aldama, quien también dijo que percibió comisiones por adjudicar obra pública del Ministerio de Transportes a empresarios amigos de la red.

Los indicios conducen, una vez más, a República Dominicana por los sospechosos viajes que realizaba Joseba, el hermano de su asesor Koldo García. Un destino que complica la práctica de las actuaciones, pero no imposibilita conocer el patrimonio de los sujetos de interés para las investigaciones. Los agentes prácticamente ya se han especializado en el sistema financiero y los bancos gracias a la "trama Koldo" y a la referente a los hidrocarburos.

El entorno de Ábalos

Las pesquisas de la Guardia Civil no se quedan solo ahí. Otro de los puntos de interés son los balances financieros de la empresa External Programmes Consulting SL en la que figura Víctor Ábalos, hijo del exministro. El flujo de dinero de los últimos ejercicios será clave para el devenir de las diligencias. Precisamente, esta sociedad ofrecía "asesoría para concurrir en licitaciones públicas". Además, de la UCO también están sondeando el patrimonio de otras personas cercanas al padre y al hijo por si hubieran sido receptores de dinero de la trama de las mascarillas. Todas las intervenciones efectuadas se enmarcan dentro del ordenamiento judicial que se ha solicitado.

A pesar de que Ábalos señaló, tras declarar en sede judicial, que no se había dejado "nada en el tintero" los miembros del Instituto Armado están practicando diligencias centradas en las cuentas bancarias del exministro y en las de su hijo. Y es que una de las hipótesis que manejan los agentes es el ex dirigente socialista podría haber falseado la declaración de bienes presentada en la última legislatura.

El exministro afirmó tener 16.728 euros en todos los depósitos con un salario de 4.082, 89 euros mensuales. También declaró que poseía dos viviendas: una en Madrid, con el 50% de los derechos, y otra en Valencia. Además, contaba con dos locales comerciales en Valencia. Ábalos incluyó un plan de vida de 22.294,34 euros y otro de pensiones del Congreso de los Diputados por valor de 13.000 euros. Su patrimonio financiero total era entonces de 52.022,34 euros con unas deudas de 140.927 euros. A pesar de diferentes años en puestos de responsabilidad, la cantidad de sus cuentas no se ha incrementado de forma sospechosa, según los datos públicos.

"No hay ningún dato"

Por su parte, el exsecretario general del PSOE sostiene que se ha impulsado una investigación patrimonial "amplia y genérica" basada en unas confesiones que no cuentan con soporte probatorio. En un reciente recurso al que ha tenido acceso este medio, su defensa denuncia que las pesquisas afecten al hijo del político valenciano, cuando todavía no se ha celebrado su declaración como testigo; prevista para el 4 de marzo. "De todo lo acontecido hasta la fecha no aparece ningún dato de que haya podido tener un beneficio económico", indica.

Ábalos, que insiste en que no tiene dinero fuera de España, también ha actuado contra la Guardia Civil ante la Fiscalía. El exministro alega que fue objeto de seguimientos mientras todavía era aforado y que los agentes, que llegaron a fotografiarle en Valencia y a identificar su residencia, habrían vulnerado sus derechos fundamentales. Como informó este medio, recientemente ha ampliado su denuncia ante el Ministerio Público, abriendo la puerta a que el asunto acabe en el Tribunal Constitucional.

Finalmente arremete también contra Aldama asegurando que de lo dicho hasta el momento nada se ha podido probar. Al respecto conviene precisar un auto del magistrado Puente de esta misma semana en el que ha dicho que todavía no hay indicios sólidos que corroboren estas graves acusaciones. "Dicho de otra manera: tales hechos carecen en este momento de cualquier clase de elementos, ajenos a las simples manifestaciones del Sr. Aldama, que corroboren la posible realidad de las imputaciones", expuso el instructor.