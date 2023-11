Abascal acusa a Sánchez de "subvertir el orden constitucional y preparar un golpe de Estado"

El líder de Vox, Santiago Abascal subió a la tribuna de oradores asegurando que estaba "pringada de cinismo".

"Este parlamento no puede suprimir ni coaccionar al Poder Judicial, no puede consagrar la desigualdad de los españoles, no puede actuar como una Cámara constituyente, no puede derogar la Constitución" con una ley de amnistía que no tiene cabida en ella, afirmó. Y, se dirigió al candidato socialista preguntándole "¿de dónde ha salido usted? ¿De dónde se ha escapado? Y le recomendó que pida cita para que le diagnostiquen su patología ya que no tiene problemas de conciencia. "No puede atentar contra la unidad de la nación".

Abascal recordó que, aunque no se puede hacer "legalmente", 179 diputados avalaran la investidura "para un golpe a la nación y anunciar el fin de la democracia y la abolición del estado de derecho" términos que recordó es como se ha pronunciado muchos miembros de la judicatura. Por ello, indicó qué legitimidad tienen sobre los españoles si ellos mismos no cumplen la ley. "Van a presidir un gobierno ilegal" advirtiendo de que lo harán incluso a la fuerza.

Listado de "personas nefastas"

Destacó que, "para conseguir esta mayoría Sánchez ha pactado con un prófugo de la justicia en el extranjero y se ha limitado a ordenar a sus diputados lo que les ha ordenado Puigdemont". "Hoy pasará la historia en el listado de personas nefastas". "El único asiento que merece es el del banquillo de los acusados" y le acusó de "procurarse el poder gracias a los enemigos de la democracia, de la mayor corrupción que puede cometer un político, ayudar a eludir la justicia a cambio de un puñado de votos" recordando así la querella que ha puesto contra el candidato socialista ante el Tribunal Supremo "Yo acuso de liquidar la separación de poderes, la igualdad, de tratar subvertir el orden constitucional y preparar un golpe de Estado" en connivencia con los independentistas, un camino que dijo, ha emprendido al firmar un pacto con los independentistas.

Abascal se refirió a Sánchez recordando a otros dictadores como Hugo Chávez, Hitler, Fidel Castro o Maduro. "Con la dictadura de los votos han llegado al poder mucho de los mayores tiranos".

Ante estas palabras, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, pidió al líder de Vox que retirara sus palabras de "golpe de Estado" asegurando que si no, las retiraría ella del diario de sesiones. Sin embargo, Abascal se rebeló: "Yo no voy a retirar mi palabra. Ya lo hará usted demostrando que nuestra denuncia es una realidad donde ya ni los propios diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores". "Si lo borra del diario de sesiones sólo constatarán cómo quieren amordazar a los diputados", le espetó.

"Su risa me recuerda a la del emperador Nerón cuando ardía Roma". Y se reiteró: "Estamos ante un golpe a la Constitución. Estaremos con el pueblo español que se rebela ante su golpe".