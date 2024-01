Abascal presenta a su equipo: relega a Ortega Smith a vocal y rearma la Ejecutiva con líderes territoriales de Vox

Santiago Abascal ha presentado a través de su cuenta de X (antigo Twitter) al equipo con el que se presenta a la Asamblea General extraordinaria que Vox celebra el próximo 27 de enero y con el que se elige al presidente del partido.

Abascal, ha indicado que "vivimos unos tiempos dificiles y graves para España. Y eso se traduce en un tiempo de máxima exigencia y compromiso en Vox". Es por ello que, apunta, "le he pedido a este puñado de compañeros, de acreditada valía, dedicación y valor, que me acompañen en la candidatura del Comité Ejecutivo Nacional de Vox que elegirá la próxima Asamblea". "Queremos representar con eficacia y con lealtad a los millones de españoles que ya confían en Vox y a los millones de españoles que confiarán en nosotros en los próximos años". "Gracias de corazón a todos los afiliados que me han avalado para poder presentar mi candidatura".

Abascal, ha hecho pública este martes su propuesta para su nueva Ejecutiva, en la que continúa Ignacio Garriga como secretario general, Ignacio Garriga y único vicepresidente mientras que relega a Javier Ortega Smith a vocal, cargo que comparte con vicepresidentes autonómicos.

Además, el líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, y la diputada Reyes Romero también pierden su condición de vicepresidentes para pasar a ser vocales.

El Comité Ejecutivo de Vox (CEN) pasa de tener tres vicepresidentes en la actualidad -que ocupaban Ortega Smith, Buxadé y Romero- a solo uno, ocupada por Garriga,. En el organigrama de Vox, el diputado Pablo Saéz continúa siendo tesorero.

Más vocales que antes

Por otra parte, los vocales pasan de cinco a 17. A Buxadé, Ortega Smith y Romero se unen caras nuevas emergentes a nivel nacional y otras que pertenecen al poder territorial que Vox ostenta desde las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Son la portavoz en el Congreso y el secretario general del grupo parlamentario, Pepa Rodríguez de Millán y José María Figaredo, además de los vicepresidentes de Castilla y León, Juan García-Gallardo; Murcia, José Ángel Antelo; la Comunidad Valenciana, Vicente Barrero; y Aragón, Alejandro Nolasco. También ha introducido al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, y a la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó.

Se mantienen Rocío de Meer, Enrique Cabanas y María Ruiz y sale Pedro Fernández, mientras que también entran la actual directora de Comunicación de Presidencia y jefa de prensa del grupo parlamentario; Rosa Cuervas-Mons; la vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montserrat Lluis; y la diputada Blanca Armario.

Candidatura única

Los estatutos de Vox establecen que el CEN tiene que estar compuesto por el presidente del partido, vicepresidentes, secretario general, tesorero y vocales, siendo el número total de miembros de entre un mínimo de ocho y un máximo de veinte.

Ahora, la propuesta de Abascal para el nuevo Comité Ejecutivo Nacional que consta de veinte miembros, ha de ser ratificada en la Asamblea General Extraordinaria del 27 de enero, en la que presumiblemente revalidará su liderazgo en la formación.

Este martes, Abascal ha informado de que ha conseguido recabar los avales necesarios para ello, un total de 3.269 o el 10% de la afiliación de pleno derecho, sin que por el momento consten eventuales rivales a su candidatura, cuando se cumple el plazo establecido.

Hubo especulaciones sobre la posibilidad de que Ortega Smith, que también ejerce de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, pudiera disputar la Presidencia del partido a Abascal, pero finalmente no dio el paso.

Así, es el único aspirante claro, habida cuenta de que el adelanto del congreso interno, inicialmente previsto para marzo, hace prácticamente imposible que cualquier afiliado pueda competir para encabezar el partido. Ya en la última asamblea, el líder de Vox no tuvo contrincantes y fue reelegido sin oposición.